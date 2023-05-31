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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى : مشهد عمومية المهندسين جماهيري من طراز رفيع والعنف مرفوض

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

علق الاعلامي إبراهيم عيسى، على مشهد الجمعية العمومية لطرح الثقة على نقيب المهندسين، قائلا: "ما حدث في نقابة المهندسين مشهد سياسي وشعبي وجماهيري من طراز رفيع ومهم جدا أن نتوقف عند المشهد بكل تفاصيله وأحداثه وكان يوم عظيم".

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، اليوم الأربعاء، إن إرادة المهندسين المصريين تتجلى واجتمعوا في الجمعية الطارئ التي يدعوا لها جناح من النقابة لسحب الثقة من نقيبهم طارق النبراوي وطرف آخر لتجديد الثقة.

وتابع: "إقبال المهندسين كان أكثر من الانتخابات السابقة وتم حشد كبير في المؤسسات الرسمية والحكومية بغرض التصويت ضد طارق النبراوي وسحب الثقة منه وكان في حالة حكومية متأججة من الموالين للحكومة ضد نقيب المهندسين ثم حصل زحام ربما يكون متعمد في التعطيل والتعويق لاستنزاف الوقت ومع ذلك كل العقبات انتهت بنجاح ساحق لطارق النبراوي واحد من رموز قوى 30 يونيو".

واستكمل: "دعوة الجمعية العمومية والتصويت مشهد ديمقراطي محسوم، وطارق النبراوي يضع المهنة قبل السياسية في مواجهة البعض خلط الحزبية بالمهنة، ولكن انتهى الأمر الى مشهد مروع وبشع وهو أن الطرف الموالي للحكومة ربما شعر بالهزيمة كأنها هزيمة منكرة فيبدو أن الانفعال تحول لغضب واتعمل مشهد سبة في جبين الحياة المصرية عموما والنقابية خصوصا".

 

إبراهيم عيسى نقابة المهندسين الإعلامي إبراهيم عيسى نقيب المهندسين اخبار التوك شو

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