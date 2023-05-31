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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزمة حورية فرغلي ومديرة أعمالها.. شيرين أكمل : اتصدمت من تصريحاتها

حورية فرغلي
حورية فرغلي

ردت شيرين أكمل مديرة أعمال الفنانة حورية فرغلي السابقة، على اتهامات حورية لها بسرقة صفحاتها على السوشيال ميديا.

وقالت شيرين أكمل: حسابات حورية فرغلي كانت مع مديرة أعمالها السابقة رباب،  وبناء على طلب حورية طلبت مني إدارة أعمالها وصفحاتها على السوشيال ميديا، ووافقت. 

مديرة أعمال الفنانة حورية فرغلي: أنا وافقت أمضي مكان حورية لأتمكن من استرداد صفحاتها وإدارتها


وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc   أن رباب  مديرة الاعمال السابقة طلبت تسليمي صفحات حورية فرغلي وكلمة السرمقابل ان يدفع لها مبلغ 200 الف جنية، وأنا وافقت ان امضي مكان حورية لا تمكن من استرداد صفحاتها وإدارتها، ومضيت كادارة اعمال وهذا واجبي، لكن لا يصح ان اتضرر ويطلب مني هذا المبلغ.


وأوضحت "أكمل" انا اعمل في مجال الميديا منذ 20 عام،  واعرف كثير جدا من الفنانين ولكني لا اقبل ادارة اعمال اياً منهم، الا اني وافقت على التعاون مع حورية لانها صديقتي وحبيبتي وكنت ارغب في مساعدتها، ووقت امضاء العقد لم اطلب منها اي مبالغ مالية،  وقولت لها تحت المبلغ الذي يتناسب معها، وهي وضعته بخط ايديها.

مديرة اعمال الفنانة حورية فرغلي: حورية طلبت فسخ العقد وعدم نشر اي اخبار على صفحاتها


وأشارت إلى أنها استلمت صفحات حورية وبها ما يقرب من 2 مليون متابع، وتمكنت في فترة وجيزة من ان تصل بها الي 6 مليون متابع، لافته الا أن حورية طلبت فسخ العقد وعدم نشر اي اخبار على صفحاتها،  وبالفعل نفذت طلبها ولم انشر على صفحاتها اي اخبار،  ولم اطلب منها اي مستحقات مالية نظير ظهورها في مسلسل اذاعي، وبرنامج تلفزيوني، ولن اطلب من حورية اي مبالغ لمعرفتي بظروفها ولاني اعاملها كأخت وصديقة.  


وقالت شيرين أنا اتصدمت من تصريحات حورية فأنا وهي على تواصل وتعلم اني في دبي منذ عام،  ومفيش انفصال بينا،  انا جاهزة فورا اسلم الصفحات لكن بشرط ان استلم العقد الذي مضيت عليه نيابة عنها من مديرة اعمالها الاسبق.

 

 

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