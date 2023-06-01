عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محافظ القاهرة يشارك فى احتفالية دخول العائلة المقدسة إلى مصر.. صور

صدى البلد

شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في الاحتفال الذي أقيم تحت رعاية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر بكنيسة المغارة والشهيدين سرجيوس وواخس المعروفة بأبى سرجة بمجمع الأديان بمصر القديمة حيث تستمر احتفالات الكنيسة بهذه المناسبة لمدة ٣ أيام .

شارك فى الحفل د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسفيرة سهى جندى وزيرة الهجرة، وم. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء أيمن السعيد رئيس حى مصر القديمة ،وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ  والشخصيات العامة .

تكريم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة 

وفي نهاية الحفل قام  البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتكريم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ضمن عدد من الشخصيات والحضور لدورهم في تطوير مسار العائلة المقدسة.

محافظ القاهرة البابا تواضروس دخول العائلة المقدسة مصر كنيسة المغارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

ترشيحاتنا

أمريكا .. مجلس النواب يبدأ النقاش حول مشروع قانون سقف الدين

تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك

لمن لا يستطيع الذهاب الى الحج .. احرص على هذه العبادة

13 معلومة عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض قبل افتتاح الرئيس لها

محافظ القاهرة يشارك فى احتفالية دخول العائلة المقدسة إلى مصر.. صور

أمريكا.. بدء محاكمة بشأن محاولة الصين إعادة مواطنين "قسرًا"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقار بإحدى محافظات مصر يثير روح الفكاهة والسخرية لرواد السوشيال ميديا.. شاهد

مشروبات تعالج التهابات المسالك البولية.. تعرف على فوائدها

بالأسود اللامع.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بأنوثتها

مسمينى على الموبايل chocolate..صور تجمع بين شيرين وحسام حبيب عقب رجوعهما لبعض

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ