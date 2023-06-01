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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحث مصري يشارك في تطوير أداة جديدة بفيس بوك.. تفاصيل

صدى البلد

تحدث الباحث علاء النوبي، أحد المشاركين في تطوير أداة جديدة في الفيس بوك، قائلا: إن أنظمة الذكاء الاصطناعي حققت نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية، ولكن كل نظام منفصل عن غيره، ولذلك عملنا على البحث عن الربط. بين كافة الأنظمة.

 

وأضاف علاء النوبي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج مساء دي أم سي المذاع على قناة دي أم سي، :" أن البحث ساهم في وجود أداة واحدة قادرة على دمج كافة الحواس مثل الصورة والصوت والحركة معا، وذلك من أجل إنتاج واقع افتراضي قريب للغاية من الواقع الحالي.


واسترسل: البحث استغرق حوالي 8 أشهر، وكان هناك اهتمام كبير من شركة ميتا، نجاة هذا البحث.

https://fb.watch/kTzlzK3Hxc/?mibextid=Nif5oz

https://fb.watch/kTyEpsDhSi/?mibextid=hinsij&startTimeMs=20396

فيس بوك الباحث علاء النوبي الذكاء الاصطناعي اخبار التوك شو

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