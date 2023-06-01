في ذكراه.. قصة مرض ووفاة رمسيس مرزوق

يوافق اليوم الخميس 1 يونيو، ذكرى ميلاد مدير التصوير رمسيس مرزوق، الذي ولد بالقاهرة في مثل هذا اليوم عام 1940، ورحل عن عالمنا في 2 يوليو عام الماضي 2021، عن عمر يناهز الـ 81 عامًا.



رمسيس مرزوق ومسيرته

يذكر أن د. رمسيس مرزوق فنان ومدير تصوير مصري عمل لسنوات عديدة مع كبار المخرجين وعلى رأسهم المخرج يوسف شاهين.

حصل رمسيس مرزوق على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا) عام 1983؟

كما حصل على العديد من الجوائز وكذلك اشترك بتصوير مجموعة أفلام إيطالية وأقام العديد من المعارض الخاصة به بمصر و روما و باريس حصل على حوالي عشرين جائزة تقديرية.

رمسيس مرزوق ومرضه

وقبل وفاته بعامين، تعرض مدير التصوير رمسيس مرزوق إلى وعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث تعرض إلى أزمة قلبية.



رمسيس مرزوق ووفاته

وفي 2 يوليو 2021، أعلن الفنان سامح الصريطي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وفاة مدير التصوير الدكتور رمسيس مرزوق، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز81 عامًا.