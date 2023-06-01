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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الزراعة: تغير الأحوال الجوية أمر جديد على المحاصيل المصرية

الزراعات
الزراعات

أكد الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، أن تغير الأحوال الجوية أمر جديد على الزراعات المصرية، منوها بأن أعلى درجات الحرارة تسجل في فصل الربيع، وليس الصيف.

وأضاف  مستشار وزير الزراعة، خلال مداخلة على قناة “دي إم سي”، أن الزراعات تتأثر بـ التغير في الأحوال الجوية، وأن المانجو ومعظم الزراعات تكون في البداية، وارتفاع درجات الحرارة يكون له تأثير سلبي على الزراعات.

وأوضح أن فترة الارتفاع في درجات الحرارة يجب أن يكون هناك ري بشكل مستمر، حتى تعوض الزرعة ما تعرضت له من رطوبة و ارتفاع في درجات الحرارة.
وأشار إلى أن حالة الجو يكون لها تأثير في انتشار بعض الحشرات، ولذلك الرش، و وضع بعض الأشياء الزراعية في الري، يكون لها تأثير في الحفاظ على المحصول، لذلك على المزارعين متابعة تعليمات الجمعيات الزراعية.

كما تحدث مستشار وزير الزراعة، عن توريد القمح، وقال "يا ريت الفلاح يورد القمح، وبلاش تخزين.. لأن الفلاح سيحصل عليه من خلال الرغيف المدعم".

الزراعة وزير الزراعة الاحوال الجوية فصل الربيع درجات الحرارة

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