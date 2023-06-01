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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات السينما أمس

«19ب» يحقق 20 ألف جنيه في أول أيام عرضه.. و«ساعة إجابة» 355 جنيهًا

19 ب
19 ب

تشهد دور العرض عددًا من  الأفلام الجديدة، تتنافس فى موسم الصيف بشباك التذاكر، وفى السطور التالية نستعرض إجمالي الإيرادات، ليلة أمس الأربعاء .

شوجر دادي :

احتل فيلم شوجر دادي المركز الاول، حيث حقق  206,235 ألف  جنيه وتدور أحداثه  في إطار كوميدي، من خلال  مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

الفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، الراقصة جوهرة ومن  تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركةأورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

 

 

 

يوم 13:


كما حقق  فيلم “يوم 13” إيرادات  155,023 جنيها،  ويعد هذا العمل أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3d، وهو العمل الذى يقوم ببطولته كل من أحمد داود ودينا الشربينى وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغنى ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله، الذى يعود إلى الإخراج والإنتاج بعد فترة توقف طويلة، حيث كان آخر أعماله الإخراجية مسلسل "الزيبق" فى عام 2017.

رهبة : 

وحقق فيلم رهبة والذي يقوم ببطولته أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، سما إبراهيم، ثراء جبيل بيومي فؤاد، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق ، مبلغ  62,885 جنيها مصريا ، ليحتل المركز الثالث .

بعد الشر :


أما فيلم “بعد الشر” فقد حقق مبلغ 42,397 الف   جنيه، ، وتدور أحداثه حول طيار يتعرض لمواقف كوميدية وأزمات يحاول الخروج منها، وذلك من خلال شخصية سولى الذى يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا فى علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش، ولكن فى إطار كوميدى، كما يظهر فى الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف فى الفيلم.

ويضم العمل في بطولته بجانب علي ربيع، ورنا رئيس، كلًا من ميرنا نور الدين، وأوس أوس، وعمرو عبد الجليل، وألفت عمر، وهالة فاخر، وشيرين، والفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وتحت قيادة المخرج أحمد عبد الوهاب.

هارلي  :


وحقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان مبلغ  41,313 ألف  جنيه،  وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.

ويشارك فى بطولة العمل كل من مي عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.

 

19ب : 

وحقق فيلم 19 ب من بطولة سيد رجب وناهد السباعي وأحمد خالد صالح مبلغ  20,843 الف  جنيه في اولي ايام عرضه ، حيث تدور احداث  الفيلم  في ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضي أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، حتى يجد نفسه مجبراً على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل. 


 

ابن الحاج أحمد :


بينما حقق فيلم "ابن الحاج أحمد"، بطولة الفنان شيكو مبلغ 7,422 الف جنيه، ليأتي في المركز الرابع.

ويعد هذا الفيلم أول بطولة فردية لـ شيكو بعد مشاركته هشام ماجد وأحمد فهمى فى عدد من الأعمال الناجحة، والفيلم للمخرج معتز التونى، ويشارك فى بطولته عدد من نجوم الكوميديا منهم رحمة أحمد، وسيد رجب، إضافة إلى صبرى فواز، ومن تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى، وفكرة عمرو سلامة.

رمسيس باريس :


أما فيلم "رمسيس باريس" فقد حقق مبلغ 1,344 جنيهًا،  وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، وتقدم هيفاء وهبى فى الفيلم شخصية فتاة شعبية.  

ويشارك هيفاء وهبى فى بطولة الفيلم كل من حمدى الميرغنى، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة أو أوس أوس، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

 

مغامرات كوكو :


بينما حقق فيلم “مغامرات كوكو"  بإيرادات بلغت 979 جنيهًا، الذى يشهد ثانى بطولة للفنان بيومى فؤاد، والفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى، حيث يمتلك هذا المستشفى دكتور فوزي "خالد الصاوي"، ويدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب بيومى فؤاد وشيرين رضا كل من خالد الصاوى وإيهاب فهمى ومنة فضالى ونانسي صلاح وأوس أوس وحمدى الميرغنى وعمرو عبد العزيز.

ساعة إجابة :


بينما حقق فيلم "ساعة إجابة" والذى حقق إيرادات بلغت 355 جنيهًا والذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم حيث يقوم ببطولة الفيلم الطفل سليم مصطفى الذي خطف قلوب المشاهدين بشخصية يونس في مسلسل ليه لأ؟، ويشاركه بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضا، والعمل فكرة أحمد شيكو ومن تأليف ورشة كتابة بعنوان "ورق عنب" التي تضم شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب نبيل، وإخراج مصطفى أبو سيف.

 

دينا الشربيني عمر كمال فيلم شوجر دادي محمد رمضان محمود عبد المغني مصطفى خاطر محمد رمضان مي كساب يوم 13 نجلاء بدر مغامرات كوكو

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