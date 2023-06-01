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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تعلن فتح باب التحويلات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن فتح باب التحويلات إلى المدرسة للصف الثاني الإعدادي MYP3 والصف الثالث الإعدادي MYP4.

وأوضحت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، أنه لا توجد تحويلات في أي مرحلة أخرى نظرا لعدم توافر أماكن في هذه الصفوف في المواعيد التالية من 1/6/2023 وحتى 15/6/2023. 

شروط التحويل إلى المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد 

  • أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.
    تقبل المدرسة التحويلات من مدارس تجريبية وخاصة لغات ودولية فقط.
  • حصول الطالب في النصف الأول من العام الدراسي 2022/2023 على نسبة 95% من مجموع الدرجات.
  • اجتياز الطالب للاختبار الذي تعقده المدرسة والذي سيحدد تاريخه فيما بعد.
  • الموافقة على اللائحة الداخلية للمدرسة.

خطوات التحويل إلى المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد 

  • تعبئة الاستمارة المعدة لذلك على موقع المدرسة.
    www.eis-zayed.com وطباعتها.
  • الدخول على الموقع بالرقم القومي للطالب وبريد إلكتروني مفعل.
  • التأكد من صحة البيانات التي يتم إدخالها من ولي الأمر.

الأوراق المطلوبة للتحويل إلى المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

  • تقديم المستندات التالية داخل المدرسة مع الاستمارة.
  • إثبات قيد من المدرسة معتمد بختم النسر من الإدارة التعليمية والالتزام بتقديم معتمد من الإدارة التعليمية بختم النسر يفيد بحصول الطالب على مجموع درجات 95% عند قبول الطالب وصورة شخصية للطالب والالتزام بالموعد المحدد لذلك وهو 1/6/2023 إلى 15/6/2023 يتم استقبال طلبات بعد ذلك.
  • يتم استلام الأوراق واستمارة التقديم المطبوعة من على الموقع أحد أيام 14-15-18 من شهر يونيو 2023 بالمدرسة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

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المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تعلن فتح باب التحويلات

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