إسرائيل: المجر ستصبح أول دولة أوروبية تنقل سفارتها إلى القدس

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء اليوم الأربعاءـ إن "المجر ستصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تنقل سفارتها إلى القدس، معترفة فعليًا بالمدينة بالقدس عاصمة لإسرائيل".

جاء حديث كوهين في الوقت الذي التقى فيه بنظيره المجري بيتر سزيجارتو في بودابست، حيث أعلن الأخير أن "التعاون بين المجر وإسرائيل وصل إلى ذروته التاريخية" وأن "بودابست سوف تستأنف أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإحباط محاولات الفلسطينيين إدانة إسرائيل"

وقال سزيجارتو إن "المجر تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وتدين الإرهاب وتدعو إلى نهج عادل تجاه إسرائيل داخل الأمم المتحدة".