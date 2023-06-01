مصرع شاب وإصابة 2 في حادث تصادم على طريق طنطا - كفرالشيخ

شهد الطريق الدولي "طنطا - كفر الشيخ" بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، واقعة مصرع شاب مصرعه وأصيب 2 آخران في حادث تصادم دراجة نارية "توك توك" وسيارة ملاكي علي طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ طنطا الجامعي.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بالغربية، تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم علي طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي في نطاق قرية سبرباي بدائرة مركز طنطا وانباء عن سقوط مصابين وحالة وفاة.

كما انتقلت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.