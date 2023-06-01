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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

احتفالا ببدء التداول.. رئيس البورصة يشارك شركة لوتس للاستثمار الزراعي قرع الجرس

صدى البلد

نظمت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي (LUTS.CA) يوم الأربعاء الموافق 31-مايو-2023، مؤتمرًا صحفيًا وذلك ضمن فعالية "دق الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم الشركة وذلك بعد قيد الشركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقد شارك في الفعالية  رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية واللواء علاء الدين يحيى خلــــف رئيس مجلس الإدارة و ايمن إسماعيل العبد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب،  هبة الله اسماعيل العبد و الدكتور هاشم السيد و الدكتور أحمد درويش، بالإضافة إلى عدد من قيادات البورصة والشركة.

وهنأ رامي الدكاني قيادات شركة لوتس بإتمام عملية القيد وبدء التداول وشجعهم على الاستفادة من مزايا القيد في البورصة وأثنى على استراتيجيتهم التي تهدف إلى الانتقال إلى السوق الرئيسي خلال فترة عام إلى عامين، كما أشاد بالتزامهم ببناء منظومة قوية ومتكاملة للاستدامة.

وقال الدكاني إن البورصة المصرية تشجع الشركات ذات الملاءة المالية القوية والقيمة المضافة العالية على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل سوق الأوراق المالية. 

وأضاف: "نشجع الشركات من كافة القطاعات على القيد لإثراء التنوع القطاعي داخل السوق وتنمية جانب العرض".

في حين صرح علاء الدين خلف أن القيد يمثل خطوة مفصلية في استراتيجية الشركة حيث سعت إليه لما يتيحه من فرص للنمو والوصول الي الأسواق المالية لتمويل عمليات التوسع والخطط الاستراتيجية للشركة، وأضاف  بأن بيانات شركة لوتس تظهر ملاءتها المالية وقوة عناصر التشغيل لديها. 
كما أكد أيمن العبد بأن خطة عمل الشركة قائمة على الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي خلال فترة عام إلى عامين، مشيرا إلى بناء الشركة منظومة عمل قوية بدءا من القامات والكفاءات التي يتشكل منها مجلس إدارة الشركة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي (LUTS.CA) تعمل بالمجال الزراعي وتتضمن أنشطتها استصلاح الأراضي الصحراوية و زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل بنجر السكر والقمح، كما تقوم أيضا بتوريد الأعلاف إلى المزارع داخل القطر بالإضافة إلى التصدير، كما تستصلح الشركة حاليا 3000 فدان بمحافظة الوادي الجديد سيتم تصدير كامل إنتاجهم.

ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 56 مليون جنية مصري مقسم على 560 مليون سهم، كما بلغت حقوق الملكية نحو 89 مليون في حين بلغت أرباح الشركة في عام 2022 ما يزيد عن 12 مليون جنيه مصري.
 

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