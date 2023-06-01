البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات نهاية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس جلسة نهاية الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.34% ليصل إلى 17555 نقطة فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 3276 نقطة.

واستهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 17520 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 3226 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 21067 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 7339 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 3264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 4898 نقطة.

