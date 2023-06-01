آخر استعدادات الأردن لحفل زفاف ولي العهد

قالت آية السيد، مراسل القاهرة الإخبارية من الأردن، إن ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأهم في هذا العام، وهو زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله وسيبدأ الإعلاق في منطقة مسار الموكب من الساعة 3 ظهرا وحتى 7 مساء وستبدأ المراسم في قصر الوزهران الواقع في وسط العاصمة عمان وسيكون هناك بثا مباشر مناسبة عقد القران وسيكون هناك متاحا للجمهور بمتنلبعة هذا الحدث من خلال شاشات عرض فني في كل الأردن.

وأضافت: «ينزامن مع حفل الزفاف احتفالات في عموم الأردن والمحافظات، وهو برنامج نسقت له وزراة الثقافة ووزارة السياحة بمشاركة فنانين اردنيين موزعين في المحافظات الاردنية، وحاليا تحدث فعاليات شعبية في خيم وضعت في جنبات الكريق احتفالا بحفل الزفاف

يتخللها المباراكات وأغاني وطنية وتزويع الحلوى

وتابعت: «الموكب الملكي الذي سينطلق بعد عقد القران من قصر الزهران الواقع في منطقة جبل عمان إلى قصر الحسينينة، وتبعد المسافة بالقارب نحو 10 كيلو متر، كما أن هذا المسار سيتيح للجمهور، رؤية ولي العهد والترحيب به، وعدة مناطل سيمر منها ولي العهد، كما سيجري استضافة شيوخ القبال.