اشتري احتياجاتك| البيض بـ 95 جنيها.. الدواجن 64.. والذهب عيار 18 يسجل 2,006

الطماطم تسجل 4 جنيه في سوق العبور

الدواجن البيضاء تصل إلى 64 جنيها للكيلو



كرتونة البيض الأبيض بـ 95 جنيها



جرام الذهب عيار 18 يسجل 2,006 جنيه للشراء

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن والبيض والذهب، خلال تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.



أسعار الخضراوات اليوم



وصل سعر الطماطم إلى 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 5.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 11 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 7 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 6.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 13 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 8 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 7 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 9 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 9 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 8 جنيه، والألوان 20 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 7 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 9 جنيهات، و البامية 25 جنيهًا، والثوم 19 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس

ووصل سعر البرتقال الصيفي إلى 7 جنيهات، و الجريب فروت 15 جنيها، والليمون البلدي 15 جنيها، والتفاح الإيطالي 30 جنيهًا، والتفاح المصري 15 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 70 جنيها، والأفوكاتو 80 جنيها، والكانتلوب 10 جنيهات.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 40 جنيهًا، والعنب بناتي الأصفر 15 جنيها للكيلو، والعنب البناتي الاحمر 15 جنيها، والبرقوق السكري 20 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا، والفراولة 10 جنيهات، والجوافة 12 جنيها، و بلح الثلاجة 10 جنيهات.



أسعار الدواجن و البيض اليوم

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 63 و 64 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي ما بين 90 و 95 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء ما بين 57 و 58 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 70و 75 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 94 و 95 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر يتراوح ما بين 94 و 95 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 116 و 117 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 8 و 9 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 11 و 12 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و 8 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,320 جنيه للبيع و 2,340 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,651 جنيها للبيع و 2,674 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,989 جنيها للبيع و 2,006 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,547 جنيها للبيع و 1,560 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 18,560 جنيه للبيع و 18,720 جنيها للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب حوالي 82,459 جنيها للبيع، و 83,170 جنيها للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,651,429 جنيها للبيع، و 2,674,286 جنيها للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.



