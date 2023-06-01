غرفة منتجات الأخشاب: انطلاق فعاليات معرض ديزاين شو للمصنعين والديكور

انطلقت اليوم فعاليات معرض "ديزاين شو" The Design Show في دورته الثامنة، والذي يقام في الفترة من الخميس الموافق 1 يونيو وحتي السبت الموافق 3 يونيو 2023 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات و المعارض بمدينة نصر.

وقالت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث في بيانها اليوم، «إن المعرض يعد أكبر تجمع لمصممي الديكور ومصنعي الأثاث وخبراء الديكور، كما يقدم أحدث حلول وخامات التشطيب في مكان واحد».

ويضم المعرض شركات متخصصة في أنشطة متنوعة منها، التصميم الخارجي، والتصميم المعماري والداخلي للمشروعات، وكذلك تصميم وتصنيع الأثاث المنزلي والمكتبي واللاند سكيب، وكذلك يعرض المعرض أحدث حلول التشطيبات والإضاءة، والكثير من التفاصيل الخاصة بتشطيب الوحدات والمشروعات العقارية المختلفة.

وتطلق غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بالتعاون مع المجلس المصري التصديري للأثاث مسابقة - جائزة أحمد حلمي للتصميم. و التي تهدف إلى تحفيز مصممي الأثاث المصريين لعرض أفضل تصميماتهم المميزة لقطع الأثاث ، و الجائزة ممنوحة لتصميم الأثاث تكريما للراحل م. أحمد حلمي تمنح لمصممي الأثاث الموهوبين من جميع أنحاء مصر، المسابقة مخصصة للهواة و المحترفين

جدير بالذكر أن المعرض يوافق الذكري الاولي لرحيل المهندس احمد حلمي رئيس مجلس ادارة غرفة منتجات الاخشاب والاثاث السابق، و كان المعرض يحظى باهتمامه و رعايته.