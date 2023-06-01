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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تشارك في منتدى الاستدامة والعمل الحكومي الاثنين المقبل بالقاهرة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

 تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في فعاليات منتدى الاستدامة والعمل الحكومي تحت شعار " الاستدامة والعمل الحكومي: "إدارة الاقتصاد الأخضر في الدول العربية" المقرر يوم /الاثنين/ المقبل بالقاهرة.


ويمثل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في أعمال المنتدى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة السفير أحمد رشيد خطابي.


ويشارك في فعاليات المنتدى نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصون ورائدات ورواد الأعمال ،ويتضمن ثلاث جلسات حوارية حول الابتكار في صنع السياسات المستدامة، والمدن الذكية وحلول الاستدامة، وإدارة الاقتصاد الأخضر في الدول العربية. 


وسيتم خلال المنتدى تقييم الوضع الحالي للبلدان العربية في مرحلة التحول إلى الاقتصاد الأخضر،كما سيشهد المنتدى إطلاق تقرير حول " حالة الحكومات العربية - الاستدامة والحكومة الخضراء" وإصدار مجموعة من التوصيات حول أفضل السبل للنهوض بالاقتصاد الأخضر في المنطقة العربية بشراكة بين مختلف الفاعلين الحكوميين والخواص ومنظمات المجتمع المدني.
 

اقتصاد الأخضر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول الحكومات العربية

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