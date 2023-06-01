تعليم العاصمة| فتح باب التظلمات على نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الثانى 2032

تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، يوم الأحد القادم الموافق ٢٠٢٣/٦/٥ ولمدة ١٥ يوماً

وتقديم التظلمات سيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة.

وأكد الأستاذ أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية ، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ستكون متاحة فى المدارس يوم السبت القادم الموافق ٢٠٢٣/٦/٤

وأضاف "مدير المديرية " أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة اليوم الخميس، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.