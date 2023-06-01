عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم العاصمة| فتح باب التظلمات على نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الثانى 2032

صدى البلد

 تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢،  يوم الأحد القادم الموافق ٢٠٢٣/٦/٥ ولمدة ١٥ يوماً
وتقديم التظلمات سيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة.

 وأكد الأستاذ أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية ، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ستكون متاحة فى المدارس يوم السبت القادم الموافق ٢٠٢٣/٦/٤

وأضاف "مدير المديرية " أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة اليوم الخميس، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

العاصفة وصلت| الأرصاد تحذر من الأمطار و الأتربة التي تضرب البلاد

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

عاصفة تضرب القاهرة.. سقوط لوحة إعلانات ضخمة على كوبري 6 أكتوبر| صور

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس على فيس بوك

ترشيحاتنا

بسبب العاصفة الترابية .. سقوط لوحات إعلانية أعلى محور يوليو

10 ملايين جنيه .. شروط القرض الحسن لشراء محطات الطاقة الشمسية

أسعار موديلات سيارات ميني 2023 الجديدة| صور

بسبب تكييف.. حريق بالطابق الأخير بشركة أمريكانا بالمهندسين

الخارجية الفلسطينية تطالب اليونسكو بوقف قرارات الكنيست الهادفة لتهويد التعليم

هولندا تقدم دعمًا لـ وزارة التنمية المحلية لمشروعات هائلة بالصعيد | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الجوية تفتتح أعمال التطوير لمركز النسور لذوى الهمم وتوقع بروتوكول مع التضامن

تلميذ يعتدي بوحشية على مدرس ستيني بإسكتلندا

مايخرجوش .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأضرار العاصفة الترابية

أسهل 7 نصائح للوقاية من العاصفة الترابية

فيديو

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ