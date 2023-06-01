عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة 2023|خبير يقدم 10 نصائح هامة للطلاب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يستعد الآن طلاب الثانوية العامة 2023 ، لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد أقل من أسبوعين ، حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 رسميا يوم 12 يونيو 2023 وتستمر حتى  15 يوليو 2023.

وفي هذا الإطار ، وجه الدكتور تامر شوقي - أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس عبر جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس آب ، 10 نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة 2023 يجب اتباعها هذه الأيام .

وتمثلت نصائح الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس فيما يلي :

  • تجنب التفكير السلبي في قرب الامتحانات
  • أعلم أن قلقك شيء طبيعي وهو ما يدفعك للمذاكرة .. بشرط أن يكون تحت سيطرتك والا تكون أنت تحت سيطرته
  • اشغل وقتك دايما بالمذاكرة والمراجعة وحل الامتحانات
  • تجنب التواصل مع أي زميل يسبب لك الاحباط بكلامه السلبي عن الامتحانات
  • لا تنصت لمن يقول لك "انه مش مذاكر او انه يقضي وقته في اللعب "
  • قلل جدا من استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي إلا للضرورة( بعض الطلاب اوائل الثانوية العامة استغنوا عن هواتفهم الذكية خلال تلك الفترة ...وكان كل تواصلهم مع الجروبات التعليمية من خلال هاتف الأم
  • لا تطبق نفس خطط المذاكرة والمراجعة التي يطبقها غيرك ،فكل طالب أعلم بظروفه ومدي تمكنه او عدم تمكنه من المواد او الدروس المختلفة
  • يمكنك البدء بمراجعة مادة اللغة العربية قبل الامتحان بوقت كاف بشرط أن تخصص جزء من وقتك في  الايام الاولي من المراجعة لمواد اخرى غير اللغة العربية .. ومع قرب امتحان اللغة العربية خصص الوقت كله لمراجعة اللغة العربية
  • أعط تركيزا خاصا للمواد ذات المجاميع الكبيرة( مثل اللغة العربية) والمواد التي تعتبر مؤهلة لدخول بعض الكليات( مثل اللغات) لاحظ انك قد تحصل علي مجموع كلية معينة مثل الالسن رغم ذلك لا يحق لك دخولها لأنها تشترط حصولك علي مجموع معين في مواد اللغات الثلاثة... وهذا لا يعني إهمال المواد الأخري فالكل مهم
  • يمكنك تخصيص أوقات من اليوم حاليا( وليس كل الوقت ولا في كل الأيام) لمراجعة المواد خارج المجموع.
     
الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة الثانوية امتحانات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

سقوط لوحة إعلانات.. توقف حركة المرور على كوبري 6 أكتوبر في القاهرة

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

ترشيحاتنا

لأعضاء النقابة وأسرهم | إعلان مهم من الصحفيين بشأن مشروع العلاج

لحظة وصول عروس ولي عهد الأردن إلى قصر زهران لإتمام الزفاف

محمد عثمان مستشارًا قانونيًا لنقابة الصحفيين

نقاط ضعف خطيرة.. ذعر في أمريكا بسبب تهديد البحرية الروسية

بعد سقوطها المروّع | لحظة تقطيع اللوحة الإعلانية أعلى كوبري أكتوبر ..صور

200 ألف جنيه.. الإمام الأكبر يضاعف جائزة الأوائل في مسابقة حفظ القرآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطأ كارثي.. تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض|بلاش منه

القوات الجوية تفتتح أعمال التطوير لمركز النسور لذوى الهمم وتوقع بروتوكول مع التضامن

تلميذ يعتدي بوحشية على مدرس ستيني بإسكتلندا

مايخرجوش .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأضرار العاصفة الترابية

فيديو

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ