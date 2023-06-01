قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة 2023|خبير يقدم 10 نصائح هامة للطلاب

يستعد الآن طلاب الثانوية العامة 2023 ، لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد أقل من أسبوعين ، حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 رسميا يوم 12 يونيو 2023 وتستمر حتى 15 يوليو 2023.
وفي هذا الإطار ، وجه الدكتور تامر شوقي - أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس عبر جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس آب ، 10 نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة 2023 يجب اتباعها هذه الأيام .
وتمثلت نصائح الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس فيما يلي :
- تجنب التفكير السلبي في قرب الامتحانات
- أعلم أن قلقك شيء طبيعي وهو ما يدفعك للمذاكرة .. بشرط أن يكون تحت سيطرتك والا تكون أنت تحت سيطرته
- اشغل وقتك دايما بالمذاكرة والمراجعة وحل الامتحانات
- تجنب التواصل مع أي زميل يسبب لك الاحباط بكلامه السلبي عن الامتحانات
- لا تنصت لمن يقول لك "انه مش مذاكر او انه يقضي وقته في اللعب "
- قلل جدا من استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي إلا للضرورة( بعض الطلاب اوائل الثانوية العامة استغنوا عن هواتفهم الذكية خلال تلك الفترة ...وكان كل تواصلهم مع الجروبات التعليمية من خلال هاتف الأم
- لا تطبق نفس خطط المذاكرة والمراجعة التي يطبقها غيرك ،فكل طالب أعلم بظروفه ومدي تمكنه او عدم تمكنه من المواد او الدروس المختلفة
- يمكنك البدء بمراجعة مادة اللغة العربية قبل الامتحان بوقت كاف بشرط أن تخصص جزء من وقتك في الايام الاولي من المراجعة لمواد اخرى غير اللغة العربية .. ومع قرب امتحان اللغة العربية خصص الوقت كله لمراجعة اللغة العربية
- أعط تركيزا خاصا للمواد ذات المجاميع الكبيرة( مثل اللغة العربية) والمواد التي تعتبر مؤهلة لدخول بعض الكليات( مثل اللغات) لاحظ انك قد تحصل علي مجموع كلية معينة مثل الالسن رغم ذلك لا يحق لك دخولها لأنها تشترط حصولك علي مجموع معين في مواد اللغات الثلاثة... وهذا لا يعني إهمال المواد الأخري فالكل مهم
- يمكنك تخصيص أوقات من اليوم حاليا( وليس كل الوقت ولا في كل الأيام) لمراجعة المواد خارج المجموع.