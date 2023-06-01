قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة 2023|خبير يقدم 10 نصائح هامة للطلاب

يستعد الآن طلاب الثانوية العامة 2023 ، لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد أقل من أسبوعين ، حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 رسميا يوم 12 يونيو 2023 وتستمر حتى 15 يوليو 2023.

وفي هذا الإطار ، وجه الدكتور تامر شوقي - أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس عبر جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس آب ، 10 نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة 2023 يجب اتباعها هذه الأيام .

وتمثلت نصائح الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس فيما يلي :