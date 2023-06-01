عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية وروسيا| شراكة استراتيجية تتحدى الضغوط الغربية..ومساع كبيرة لالتحاق الرياض بعضوية بريكس

صدى البلد

التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" بمدينة كيب تاون، في جمهورية جنوب أفريقيا.

وبحث الجانبان التطورات بالمنطقة والأزمة في أوكرانيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة. وجدد وزير الخارجية السعودي موقف المملكة الداعم لكافة المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة (الروسية الأوكرانية).

كما أعربت روسيا عن دعمها القوي لانضمام السعودية إلي مجموعة بريكس،حيث صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن المملكة من بين المرشحين الأقوياء للغاية للعضوية.

علاقات قوية لمواجهة الضغوط الغربية

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا تطوراً ونمواً متسارعاً منذ عام 2015، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات في مجالات مختلفة مثل الطاقة والتجارة والاستثمار والتعاون العسكري والفضائي. كما تعزز التنسيق بين البلدين في أسواق النفط العالمية، حيث يشكلان معاً أكثر من 20% من إنتاج النفط عالمياً. وقد قفز التبادل التجاري بين السعودية وروسيا بنسبة 101% آخر عامين، ليبلغ 5.54 مليار ريال في عام 2018.

أما بعد الحصار الاقتصادي للدول الأوروبية على روسيا بعد ضمها لأوكرانيا، فقد أثر ذلك سلباً على اقتصاد روسيا، حيث تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفض سعر صرف الروبل وارتفع التضخم. وقد دفع هذا الحصار روسيا إلى التوجه نحو شركاء جدد في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية، لتنويع اقتصادها وزيادة صادراتها. وقد أبدت السعودية استعدادها للاستثمار في قطاعات مختلفة في روسيا، مثل الزراعة والبنية التحتية والصناعة. كما أبدت روسيا اهتمامها بالمشاركة في رؤية السعودية 2030، وخصوصاً في مشروع نيوم.

إذن، يمكن القول إن الحصار الأوروبي على روسيا كان عاملاً محفزاً لتطور العلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا، لكن ليس هو الوحيد، فهناك أيضاً تقارب سياسي وأمني بين البلدين في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة.

مساع سعودية للانضمام إلي بريكس

تعتبر رغبة السعودية في الانضمام إلى بريكس تعبير عن توجه المملكة نحو تنويع شراكاتها الاقتصادية والسياسية، والاستفادة من التعاون مع دول كبرى في مجالات مثل الطاقة والتكنولوجيا والتجارة والاستثمار. كما أن الانضمام إلى بريكس يمكن أن يعزز دور المملكة في المنطقة والعالم، ويسهم في تحقيق رؤية 2030.

وقد تلقت السعودية دعوة من الصين للانضمام إلى بريكس، وهو تجمع يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول النامية والناشئة. وقد أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترحيبه بانضمام السعودية إلى بريكس، خلال زيارته للرياض في أكتوبر 2019.

ومن المتوقع أن يتم مناقشة قرار انضمام السعودية إلى بريكس خلال قمة ستعقد في جنوب إفريقيا العام المقبل، حيث ستجتمع دول البريكس في قمة العام المقبل برئاسة جنوب إفريقيا.

ارتفع التضخم إفريقيا التعاون العسكري الروسية الأوكرانية السعودية وروسيا الضغوط الغربية العلاقات الاقتصادية السعودية الرياض الحصار الاقتصادي أوكرانيا النفط العالمي جمهورية جنوب إفريقيا جنوب افريقيا دينة كيب تاون سيرجي لافروف فيصل بن فرحان مجموعة بريكس مدينة كيب تاون وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وزير الخارجية السعودي وزير الخارجية الروسي نائب وزير الخارجية الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

سقوط لوحة إعلانات.. توقف حركة المرور على كوبري 6 أكتوبر في القاهرة

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

ترشيحاتنا

لأعضاء النقابة وأسرهم | إعلان مهم من الصحفيين بشأن مشروع العلاج

لحظة وصول عروس ولي عهد الأردن إلى قصر زهران لإتمام الزفاف

محمد عثمان مستشارًا قانونيًا لنقابة الصحفيين

نقاط ضعف خطيرة.. ذعر في أمريكا بسبب تهديد البحرية الروسية

بعد سقوطها المروّع | لحظة تقطيع اللوحة الإعلانية أعلى كوبري أكتوبر ..صور

200 ألف جنيه.. الإمام الأكبر يضاعف جائزة الأوائل في مسابقة حفظ القرآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطأ كارثي.. تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض|بلاش منه

القوات الجوية تفتتح أعمال التطوير لمركز النسور لذوى الهمم وتوقع بروتوكول مع التضامن

تلميذ يعتدي بوحشية على مدرس ستيني بإسكتلندا

مايخرجوش .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأضرار العاصفة الترابية

فيديو

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ