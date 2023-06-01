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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ختام الأسبوع الثالث من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها بفلسطين

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية بفلسطين

انطلقت صباح اليوم الخميس امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي لمعاهد دولة فلسطين الستة وهم" معهد غزة بنين- معهد غزة فتيات- معهد خانيونس بنين- معهد خانيونس فتيات- معهد الشمال بنين- معهد الشمال فتيات"، للعام الدراسي 2022 – 2023، حيث أدى طلاب القسمين العلمي والأدبي الامتحان في مادة البلاغة.

وقد افتتح طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بفلسطين الأسبوع الثالث للقسم الأدبي يوم الأحد بمادة التاريخ والقسم العلمي بمادة الفيزياء، كما أدى القسمين العلمي والأدبي الامتحان في مادة الأدب والمطالعة والنصوص يوم الثلاثاء، دوى شكاوى من صعوبة الامتحانات أو عدم ملائمتها للوقت المخصص للامتحان.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، وتستمر امتحان القسم العلمي إلى يوم الأربعاء ٢١/٦/٢٠٢٣، بينما تستمر امتحانات القسم الأدبي إلى يوم الأحد ١٨/٦/٢٠٢٣.

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