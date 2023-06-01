عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

منع خروج الريح من البطن هل يؤثر على الوضوء

خروج الريح
خروج الريح

منع خروج الريح من البطن هل يؤثر على الوضوء .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية ، إن منع خروج الريح من البطن لا يؤثر على الوضوء وإنما ما يفسده الخروج فعلاً.

وأضاف: عرف الفقهاء نواقض الوضوء بخمسة  أو ستة أشياء منها ما خرج  من السبيبلين أما عن الحالة التى قد تنتاب الانسان ويسميها العلماء الحاذق أو الحاقن إذا كانت تخرج  الإنسان عن الخشوع فالأفضل  أن يقوم الإنسان منها ليتوضا من جديد أما إن كان الانسان قد صلى بها وتجاوزها دون خروج الريح فوضوؤه صحيح .

وتابع: من المجربات التى يقول بها بعض علمائنا انه اذا انتابت الانسان تلك الحالة خلال الصلاة يمكنه ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله ثلاثاً او اربعاً من المرات فتزول باذن الله ليستقر الانسان ويطمئن ويخشع فى الصلاة .

تلقى الدكتور مجدى عاشور  مستشار المفتي سابقا سؤال “ما حكم انفلات الريح أثناء الصلاة؟”.

وأجاب الدكتور مجدي عاشور عن السؤال قائلا: إن الأصل أن يقضى الإنسان حاجته أولا ثم يتوضأ ويصلي، فيدخل إلى الله تعالى بنفس صافية وقلب مفرغ لله عز وجل.

وأضاف أن الإنسان الداخل في الصلاة لا يبدأها وهو يمسك الريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يدخل أحدكم الصلاة وهو يدافع الأخبثين"، وهما البول أو الريح أو قضاء الحاجة، فلابد أن يقضى حاجته أولا ثم يدخل في الصلاة.

وأشار إلى أن الشخص الذى دخل في الصلاة وعرض له الريح، فلا يقطع الصلاة ويكمل إن استطاع، الا إذا خرج الريح فتبطل الصلاة،  لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال “لا يخرج من  صلاته إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا” فإذا سمعت صوتا وشممت ريحا من نفسك فمعناه أنه خرج، وتكون الصلاة بطلت، وتخرج منها وتتوضأ وتصلى من جديد.

وأوضح أما لو هناك شخص مصاب بسلس البول أو سلس الريح، يتوضأ ويدخل مباشرة في الصلاة، فإذا خرج الريح منه أثناء صلاته فليكملها وليس عليه شيء وصلاته صحيحة.

حكم خروج الريح أثناء أداء الطواف الريح والوضوء شروط الوضوء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضٍ

شركة ألمانية تعلن اكتشاف كنز جديد في دلتا مصر | إيه الحكاية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

ترشيحاتنا

بعد عاصفة اليوم.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الأسبوعين المقبلين

نقابة المهندسين تبكي رحيل رانيا مصطفى | ماذا حدث لها؟

موقف محرج.. سقوط بايدن من على المنصة خلال حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية|فيديو

هشام آمنة يبحث مجالات التعاون المشترك مع أكاديمية لاهاي بهولندا

ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

لقائدي السيارات.. 5 خطوات للحماية من مخاطر العواصف وطرق التعامل معها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب دقيق ومعلقة خميرة .. طريقة عمل ميني بيتزا

جمال شعبان يكشف عن أشخاص في محنة ويحتاجون إلى رعاية

أفكار شيك.. تفاصيل بفستان الأميرة رجوة لن تظهر بالسوشيال ميديا

مش هتكلفك كتير .. طريقة عمل كفتة الفراخ

فيديو

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ