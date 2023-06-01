شوط أول سلبي بين أنبي وغزل المحلة بالدوري

انتهت احداث الشوط الاول بين انبي وغزل المحلة بالتعادل السلبي في المباراة المقامة على ملعب استاد باستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ودخل غزل المحلة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة

خط الوسط : مروان داود - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر - أحمد نادر

خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من ، رضا السيد ومحمد حمدي وأحمد يوسف وخالد رضا ومصطفى شكشك وإبراهيم جلال وعبد الرحمن عماد وسيف الخشاب وأحمد عيد.

بينما أعلن رضا شحاته المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الرسمي ضد إنبي بالدوري.



وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: أحمد رضا، معاذ الحناوي، محمد جابر ، مصطفى العش.

خط الوسط: أحمد النادري، كريم مصطفى، محمد بازوكا، حميد ماو.

خط الهجوم: تشارلز باسي ، جبريل أوريك.