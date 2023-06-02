عاجل
أخبار التعليم| احصل على فرصة للدراسة خارج مصر.. طفولة مبكرة القاهرة تعلن عن ورشة بعنوان رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية قبل انطلاقها بأيام .. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أخبار التكنولوجيا|أغنى رجل على وجه الأرض.. إيلون ماسك يستعيد لقبه مرة أخرى.. ماكينة أخبار كاذبة.. OpenAI تحاول علاج "هلوسة" أدوات الذكاء الاصطناعي مدرب باريس سان جيرمان يحسم مصير أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.. تفاصيل سعر جمبسوت ياسمين عز يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب 300 جنيه دفعة واحدة .. تفاصيل

صدى البلد

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 - 6 - 2023 في مصر، يعتبر الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تستخدم كاستثمار وتخزين قيمة، حيث يتمتع الذهب بخصائص فريدة تجعله يحتفظ بقيمته على المدى الطويل، ويمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب. في السطور التالية سنتحدث عن الاستثمار في الذهب وكيفية الاستفادة منه كأداة استثمارية.

وتراجع سعر الذهب في مصر نحو 300 جنيه خلال شهر مايو ليسجل في بداية شهر يونيو 2360 جنيه.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,674 شراء 2,697
عيار 22بيع 2,451 شراء 2,472
عيار 21بيع 2,340 شراء 2,360
عيار 18بيع 2,006 شراء 2,023
عيار 14بيع 1,560 شراء 1,573
عيار 12بيع 1,337 شراء 1,349
الاونصةبيع 83,170 شراء 83,881
الجنيه الذهببيع 18,720 شراء 18,880
الكيلوبيع 2,674,286 شراء 2,697,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

فوائد الاستثمار في الذهب:

1- الحفاظ على القيمة: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب.

2- تنويع المحفظة الاستثمارية: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

3- الحماية من التضخم: يمكن للاستثمار في الذهب أن يحمي المستثمرين من التضخم، حيث يتمتع الذهب بالقدرة على الحفاظ على قيمته في ظل التضخم، وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب في حالة حدوث التضخم.

4- الاستخدام في الصناعة: يتم استخدام الذهب في العديد من الصناعات مثل الصناعات الإلكترونية والطبية والمجوهرات، وهذا يعني أن الطلب على الذهب سيستمر على المدى الطويل.

طرق الاستثمار في الذهب:

1- شراء الذهب الفعلي: يمكن للمستثمرين شراء الذهب الفعلي في صورة عملات أو أوزان أو مجوهرات، ويتميز هذا النوع من الاستثمار بالسهولة والبساطة، حيث يمكن للمستثمرين شراء الذهب من الأسواق المحلية أو العالمية.

2- شراء الذهب عبر الأسهم: يمكن للمستثمرين شراء الأسهم في شركات التعدين والتنقيب عن الذهب، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر شيوعاً للاستثمار في الذهب، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من الارتفاع في أسعار الذهب والحصول على عوائد مرتفعة.

3- شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة، حيث تتيح هذه الصناديق للمستثمرين الحصول على ملكية الذهب دون الحاجة إلى شراءه فعلياً، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر سهولة وراحة للاستثمار في الذهب.

4- شراء الذهب عبر العقود الآجلة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر العقود الآجلة، حيث يتم الاتفاق على شراء الذهب في وقت محدد في المستقبل، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر خطورة للاستثمار في الذهب.

يمكن للاستثمار في الذهب أن يكون طريقاً جيداً لتحقيق عوائد مرتفعة وتنويع المحفظة الاستثمارية، ويمكن للمستثمرين استخدام العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، ولكن يجب على المستثمرين أن يفهموا المخاطر المرتبطة بكل طريقة من هذه الطرق واتخاذ القرار الصحيح بناءً على أهدافهم الاستثمارية ومستوى المخاطرة الذي يمكنهم تحمله.

الذهب الذهب اليوم الجمعة سعر الذهب اليوم الجمعة اسعار الذهب سعر الذهب اليوم الجمعة 1 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

ضحية العاصفة ونقابة المهندسين تبكي وفاتها.. ماذا تعرف عن رانيا مصطفى

ترشيحاتنا

وفاء عامر تبكي على الهواء بسبب حبها لـ زوجها.. فيديو

أوكرانيا تعلن إسقاط 30 صاروخاً وطائرة مسيرة على كييف

تحذير عاجل| الأرصاد: طقس اليوم يشبه أمس وغدًا سينخفض 6 درجات

بعد اعتراف نادر من الكرملين.. روسيا تبدأ بتحسين طائراتها المدنية

الطقس اليوم| تجنبوا الخروج من المنازل .. العواصف الترابية مستمرة

مدرب باريس سان جيرمان يحسم مصير أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر جمبسوت ياسمين عز يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم

نشرة المرأة والصحة| نوعان من الفاكهة الصيفية لعلاج أمراض المفاصل.. علاجات طبيعية لمرضى الجيوب الأنفية

احترس العاصفة الترابية مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

وداعا للأدوية .. نوعان من الفاكهة الصيفية لعلاج أمراض المفاصل

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ