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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد العاصفة .. أعراض تؤكد إصابتك بأمراض الصدر

صدى البلد

نتعرض الآن لمناخ سىء للغاية محمل بالعواصف الترابية الشديدة، وهذا المناخ صعب على الانسان السليم، ولكنه شديد الخطورة على المصاب بأمراض الصدر.


وأوضح  الدكتور ايمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر السابق بطب قصر العيني جامعة القاهرة، أن العواصف الترابية لا تكون خطورتها فقط في أنها محملة بالرمال والأتربة بل الأخطر أنها تكون محملة أيضا بالبكتريا والفطريات والفيروسات وكل هذا يؤثر على صحة الانسان.


وكشف الدكتور أيمن سالم أن هناك بعض الأعراض التي إذا ظهرت على الانسان بعد التعرض للعواصف الترابية يمكن أن تكون مؤشر قوي لإصابته بأمراض الصدر تتمثل في ضيق التنفس والسعال المستمر والشعور بألم في الصدر، هذه الاعراض يمكن ان تكون وقتيه وفي هذه الحالة لا داعي للقلق أما إذا استمرت فأعلم انك قد تكون مصاب بأمراض الصدر وعليك على الفور التوجه الي الطبيب المختص.


أما إذا كنت بالفعل مصاب بالحساسية الصدرية أو أمراض الصدر كالربو فتعرضك للعواصف الترابية يكون في غاية الخطورة حيث تنتقل جزيئيات صغيرة من هذه الاتربة إلى عمق أكبر في الجهاز التنفسي باتجاه الرئة مما يؤدي الي حدوص مشاكل في التنفس وألم في الصدر ويمكن أن تؤدي الي نوبة ربو شديدة.


ونصح الدكتور ايمن سالم بعدم الخروج في هذا الطقس السيىء، وعند الخروج يجب ارتداء كمامة مع وجود قطعة قماش مبللة لتغطية فمك وانفك واحمل معك الماء البارد دائما لترطيب جسمك.

الحساسية الخ الحساسية الصدرية الدكتور أيمن سالم الطقس السييء أمراض الصدر

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