محللو UBS: أسعار الذهب ستصعد بقوة وتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق

في مذكرة نشرها عملاق الاستثمار السويسري يو بي إس UBS يوم الخميس، أصر محللو البنك أنهم لا يزالون يبقون على نظرتهم الصعودية لأسعار الذهب في زوج XAU / USD رغم التراجع الكبير الذي شهده المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أنهم يتوقعون صعوده لأعلى مستوياته على الإطلاق خلال هذا العام.



وأوضحت المذكرة أن محللو UBS قد أعزوا توقعاتهم إلى الأسباب التالية:

انخفض الذهب إلى ما دون مستوى 1,950 دولارا للأوقية خلال الأسبوع الماضي، وسط ترقب الأسواق آخر التطورات حيال اتفاقية سقف الدين الولايات المتحدة وإعادة تسعير توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، لكن دور الذهب كملاذ آمن للتحوط الفعال طويل الأجل، يجعل للمعدن الأصفر قيمة متزايدة في المحافظ الاستثمارية ويزيد الإقبال عليه.

مع الطلب القوي من البنوك المركزية خلال الفترة المقبلة ، وتجدد ضعف الدولار الأمريكي ، وتزايد مخاطر الركود في الولايات المتحدة ، ما زلنا نعتقد أن الذهب في طريقه لكسر أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت لاحق من هذا العام.

من المتوقع أن ينعكس هبوط الذهب على المدى القصير، وأن يكون التراجع والضعف الحالي هو لفترة مؤقتة فحسب.

نرى أن الذهب قد يكسر أعلى مستوياته على الإطلاق ويتجاوزه ليصل إلى 2250 دولارا بحلول يونيو 2024.