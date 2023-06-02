صحف السعودية| أمطار رعدية وبرد وسيول بالمملكة.. وكوريا الجنوبية تسجل 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

صحف السعودية

انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين في "الضفة"

الحج والعمرة تُبرم اتفاقية خدمات مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية

انتهاكات أطراف الصراع في السودان أضرت بالشعب وتعيق إيصال المساعدات

موسكو تعلن القضاء على أكثر من 50 مقاتلًا أوكرانيًا في بيلجورود



نشرت صحف السعودية ،اليوم الجمعة، عدة أخبار محلية ودولية تهم المواطن العربي فى كل المجالات.

صحيفة الرياض

نشرت صحيفة الرياض عن انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو خلال العام الماضي بمعدل أفضل من التوقعات السابقة.

ووفقاً لما نشرته وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 6.1٪ في مايو 2023 ، مقارنةً مع 7.0 % في نهاية شهر أبريل الماضي.

وأوضحت الوكالة، أن انخفاض أسعار الطاقة شكلت الدافع الرئيس وراء تراجع نسبة التضخم لأدنى مستوى منذ عام.

كما نشرت الرياض عن تسجيل كوريا الجنوبية أقل من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، اليوم الجمعة، في الوقت الذي ألغت فيه البلاد جميع قيود المرتبطة بالجائحة تقريبا هذا الشهر. وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 19 ألفا و 724 إصابة جديدة، بينها 33 إصابة من الخارج.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 31 مليونا و747 ألفا و839 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء. كما سجلت البلاد 11 حالة وفاة جديدة، مما يرفع الحصيلة إلى 34 ألفا و 815 وفاة.

الشرق الأوسط

نشرت صحيفة الشرق الأوسط عن إقرار مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم، تشريعاً من الحزبين يدعمه الرئيس جو بايدن، لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، ليتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتاً مقابل 36 للموافقة على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب يوم أمس، في الوقت الذي يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.

حذرت وزارة الخزانة الأميركية من أنها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو إذا فشل الكونغرس في التصرف بحلول ذلك الوقت.

ورفض أعضاء مجلس الشيوخ ما يقرب من عشرة تعديلات قبل التصويت النهائي لإرسال مشروع القانون إلى بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي يوم الاثنين.

وبموجب هذا التشريع، من المقرر تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول يناير 2025.

صحيفة المواطن

نشرت صحيفة المواطن السعودية عن توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.



في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة,وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

صحيفة المدينة

نشرت صحيفة المدينة عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين، خلال اقتحام عدة بلدات في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة بني نعيم بمدينة الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطيني في جنين، وآخر أسير محرر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

من جانبها أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة طفل في الثانية من عمره ووالده الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال، في قرية النبي صالح بمدينة رام الله.



كما نشرت المدينة عن إبرام وزارة الحج والعمرة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم؛ اتفاقية خدمات الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية، لبناء القدرات المتخصصة في هذا المجال وتعزيز الابتكار في قطاع الحج والعمرة.

ووقّع الاتفاقية عن وزارة الحج والعمرة مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية أيمن بن إبراهيم القرشي، وعن الهيئة السعودية للملكية الفكرية المدير التنفيذي لتمكين الملكية الفكرية نورة بنت علي العماري.

وتضمنت الاتفاقية تمكين الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، وتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، بالإضافة إلى زيادة المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع.

وحددت الاتفاقية إجراءات استضافة مراكز دعم الملكية الفكرية، لضمان وصول المستفيدين للخدمات المصممة حسب احتياجاتهم التقنية و المعلوماتية.

صحيفة الوطن

نشرت صحيفة الوطن السعودية عن بيان سعودي أمريكي يندد بأنتهاكات أطراف الصراع في السودان أضرت بالشعب وتعيق إيصال المساعدات.

وأعربت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة عن قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار وإعلان جدة من قبل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

كما يشيران إلى أن الانتهاكات أضرت بالمدنيين والشعب السوداني، وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات الأساسية. وبمجرد أن تتضح جدية الأطراف فعلياً بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار، فإن المسيران على استعداد لاستئناف المناقشات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع.

وتحقيقاً لهذه الغاية، نحث كلا الطرفين على الالتزام بجدية على وقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني.

صحيفة اليوم

نشرت صحيفة اليوم عن إعلان وزارة الدفاع في موسكو أن الجيش الروسي قضى على أكثر من 50 مقاتلًا أوكرانيًا في هجمات جديدة من الجانب الأوكراني على المنطقة الحدودية التابعة له بالقرب من بيلوجرود

وأضافت أن الجيش دمر أيضًا معدات عسكرية وتكنولوجيا مدرعة، مشيرة إلى أن "نظام كييف" قصف بلدة شيبيكينو التي يوجد بها أيضًا معبر حدودي للمركبات.

وقالت الوزارة إنها حالت دون اختراق المقاتلين في فترة ما بعد الظهر.

تحدث الأشخاص الفارون من المنطقة عن "دمار هائل" في المدينة، بينما لم يعرض التلفزيون الحكومي الروسي سوى جزء منه.

وشهدت المنطقة هجمات منذ أيام وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

ومرة أخرى، أعلن "فيلق المتطوعون الروس" وفيلق "روسيا الحرية" مسؤوليتهما عن الهجمات.

وأعلن المقاتلون أنهم أرادوا جلب الحرية والسلام والطمأنينة إلى روسيا، وتصر الحكومة الأوكرانية على أنه لا علاقة لها بالهجمات.