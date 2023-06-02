تحويلات مرورية.. لو عايز تروح المنطقة الأثرية بعد إغلاق شارع الهرم كليا

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إغلاق جديد بشارع الهرم بشكل كلى أمام شارع سيد أبوالخير وحتى شارع أحمد لطفي السيد في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة، لتسليم النصف الثاني من أعمال محطة مترو أنفاق المساحة بدء من غد الجمعة، مع إجراء تحويلات مرورية منعا لزحام السيارات.

وتتولى محافظة الجيزة استكمال أعمال تسليم النصف الثاني من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام والذي يتضمن محطات ( الأهرامات- المريوطية- العريش- المطبعة- الطالبية- مدكور- المساحة).

وفي ذلك الإطار ستقوم محافظة الجيزة باستكمال تسليم الشركة المنفذة النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق ( المساحة ) "المرحلة الثانية " مع ترك حارة مرورية للطوارئ بعرض 3م تحديداً بدايةً من أمام شارع سيد أبوالخير وحتى شارع أحمد لطفي السيد بطول ما يقرب من 300 م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

ويستلزم الأمر إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في المنطقة والاتجاه المشار إليهما لتسليم موقع المحطة بالكامل ابتداء من الساعة 12 صباح غدا الجمعة الموافق 2/6/2023م وحتى انتهاء الأعمال.

تحويلات مرورية

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية التالية:-

- حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب باستكمال السير بشارع الأهرام اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية تقوم بالدخول يميناً بشارع سيد أبوالخير واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين.

- ثم الدخول يساراً بشارع العشرين واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفى السيد.

- ثم الدخول يساراً بشارع أحمد لطفى السيد واستكمال السير به وصولاً لشارع الأهرام.

تم تأهيل ورفع كفاءة شارع الأهرام ومسار التحويلة المرورية بمحيط موقع أعمال المحطة من حيث ( الطبقة الأسفلتية – إزالة أرصفة وتوسعة طريق- أعمدة إنارة) لتوفير حارات مرورية مناسبة لتسهيل حركة المرور بمحيط الأعمال، وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد وتوعية المواطنين .