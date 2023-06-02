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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية لاستكمال المونوريل بمحور شينزو أبي بالقاهرة

المونوريل
المونوريل

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، لتنفيذ أعمال خاصة بصب أساسات عميقة خاصة بمشروع المونوريل بمحور شينزو أبى فى الطريق المتجه إلى طريق السويس بمنطقة مدينة نصر.

 

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فان الأمر يترتب عليه الغلق الكلى لطريق الخدمة بمحور شينزو أبى المتجه لطريق السويس فى الوصلة من فيما قبل كوبرى سبيل المؤمنين بمسافة 60 متر حتى فيما بعد الكوبرى مباشرة ، وتحويل الحركة المرورية من طريق الخدمة بمحور شينزو أبى إلى الطريق الرئيسي المتجه إلى طريق السويس.

على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال لمدة 48 ساعة "ليلاً ونهاراً" بداية من الساعة 12,00 صباحاً بعد منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 2/6/2023 على أن يتم إعادة الشىء لأصله عقب الإنتهاء من الأعمال.

 

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تحويلات مرورية طريق السويس محور شينزو محور شينزو آبى مدينة نصر مرور القاهرة

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