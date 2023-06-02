رانيا يحيى الفائزة بجائزة الدولة للتفوق: نتمنى التكريم من رئيس الجمهورية| خاص

سجدت شاكرة لربنا على الفوز..

قالت الدكتورة رانيا يحيى، الحاصلة على جائزة الدولة للتفوق فى مجال الفنون، إن الجائزة بالنسبة لها كبيرة جدًا، لأنها تحمل اسم مصر، مؤكدة أن هذا تتويجًا وتشريفًا كبيرًا لهاا، ولكل الحاصلين على جوائز الدولة، وتضعهم أمام مسئولية كبيرة، للاستمرار في العطاء، والجهد الكبير فيما يقدموه.

وأضافت رانيا يحيى في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أنها تلقت خبر الفوز، خلال مشاركتها في أحد المهرجانات الثقافية بإمارة الشارقة، متابعة: «حال معرفتي بالخبر، انتابتني مشاعر ومختلفة ومتضاربة، وإحساس غريب ومختلف، فأنا حاليا بعيدة عن أسرتي، وسيطرت عليا دموعي بشكل كبير، وسجدت لربنا شكر، على هذا العطاء والشرف الكبير».

وأوضحت أن إحساس النجاح كبير، وإن مجهودك وتعبك يقدرك، هذا يشجعك ويحفزك للعطاء، والاستمرار، ويعكس الاهتمام، مؤكدة: «اللي بيتعب يحصد».

وأشارت إلى أنها مستمرة في مشروعها الفني بالعزف، والكتابات النقدية في الفنون، والعمل الأكاديمي، بكل جوانبه، والعمل التطوعي من خلال المجلس القومي للمرأة، موضحة: «منحي هذه الجائزة تأكيد على مسيرتيي الصحيية التي أخطوها بخطى صحيحة وثابتة».

وتابعت: «وأتمنى أن يتم منح هذه الجوائز من خلال احتفالية كبيرة، تعمل عليها وزارة الثقافة، بحضور رئيس الجمهورية، وهذا سيكون شرفا كبيرا لنا، وأتمنى أن تعمل الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على هذا، لننال شرف التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية».