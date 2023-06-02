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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التاريخ لا يكذب.. خالد الغندور يُحيي ذكرى فوز الزمالك على الأهلي 6-0

خالد الغندور
خالد الغندور

أحيا الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، ذكرى فوز نادي الزمالك على منافسه الأقوى الأهلي بنتيجة 6-0.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "في مثل هذا اليوم ٢ يونيو فاز الزمالك علي الأهلي ٦ صفر في كأس مصر  التاريخ لا يكذب ويسجل النتائج وتبقي في ذاكرة الكرة المصرية"

كان فريق الزمالك قد حقق الفوز على طلائع الجيش  2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ووصل رصيد الزمالك إلى النقطة 50 فى المركز الرابع بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 27.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الاعلامي خالد الغندور الزمالك الأهلى خالد الغندور طلائع الجيش الدوري المصري

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