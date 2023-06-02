بحضور شيخ الأزهر ووزير الأوقاف.. افتتاح ثالث أكبر مساجد مصر بالقاهرة| الأحد

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ثالث أكبر مساجد مصر مساحة - بعد مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد أحمد بن طولون ثاني أكبر مساجد مصر مساحة بعد مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة - مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة يوم الأحد.

يأتي ذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ود. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مولين أشيمباييف رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، و أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ود. شوقي علام مفتي الجمهورية، والشيخ نوريزباي حاج تاغانولي المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، ود. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، ود. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة.

