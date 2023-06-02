ضحية جديدة.. مدرب تونسي على وشك الإقالة بسبب الأهلي

أكد تقرير صحفي، اقتراب رحيل التونسي منذر الكبير عن تدريب فريق الرجاء المغربي، بسبب تدهور النتائج.



ويعاني الرجاء من تدهور في النتائج على المستوى المحلي، كما ودع الفريق مسابقة دوري أبطال إفريقيا مؤخرا من الدور ربع النهائي، على يد الأهلي.



وبحسب موقع "كازواي" المغربي، فإن إدارة نادي الرجاء تتجه إلى الانفصال عن مدربها التونسي منذر الكبير، بسبب سوء النتائج محليا وقاريا.

وأضاف أن الرئيس الجديد لنادي الرجاء محمد بودريقة، قد يعقد جلسة مع المدرب التونسي في الأيام المقبلة لحسم الأمر نهائيا.



ولفت أن إدارة الرجاء الجديدة لم تتحدث مع منذر الكبير عن مستقبله حتى الآن، لكن المدرب مستعد للرحيل إذا حصل على كافة مستحقاته المالية.



يذكر أيضا أن نبيل معلول تقدم باستقالته من تدريب الترجي التونسي، عقب الخسارة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.