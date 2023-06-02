عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء تحذر من عبوات فياجرا مقلدة وتوضح طرق اكتشاف الأصلية

فياجرا
فياجرا

حذرت هيئة الدواء المصرية من عبوات  مقلدة من “ فياجرا  Viagra 100 mg ” وذلك من   خلال منشورها الدوري  ،الذي حمل  عنوان “ غش تجاري ”  

وقالت هيئة الدواء المصرية ، في منشورها “  نحذر من العبوات المستخدمة من المستحضر "  فياجرا  Viagra 100 mg  ” الشركة المصنعة :شركة فياتريس تشغيلة رقم : 3148002 وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة كما هو وارد بالمنشور

فياجرا طبيعية.. شاهد| الأميرة كيت تتحدى زوجها ويليام بهذه الأكلة

اسألوا دكتور تناسلية.. حسام موافي: معرفش التدخين يؤثر على العلاقة الجنسية أم لا

وأوضحت هيئة الدواء المصرية انه يمكن التفرقة  ظاهريا “ بيز فياجرا  Viagra 100 mg ” وغيرها من العبوات المغشوشة كما يلي 

 البديل الأقوى بنسبة 60 %.. فياجرا طبيعية للرجال والنساء من المطبخ

 

فوائد صحية لنبات الجينسنج للصحة مفيد لعلاج ضعف الانتصاب ويعد أقوى فياجرا طبييعية كما يساعد على تخفيف آلام المفاصل وتقوية جهاز المناعة  لغناه بمضادات الأكسدة القوية التي قد تقلل الالتهاب

وفقا لموقع /timesofindia خلص الباحثون إلى أن الجينسنغ الأحمر قد يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي عن طريق زيادة أنشطة الإنزيمات المضادات للأكسدة. 

أهم فوائد الجينسينج

1-  يحسن ضعف الانتصاب .

 يساعد تناول 1جرام  من الجنسنج  على تحسن  الصحة الإنجابية والعلاقة الزوجية  لكل من الرجال والنساء.

أظهرت الأبحاث أن الجينسنغ قد يكون بديلاً مفيدًا لعلاج ضعف الانتصاب لدى الرجال وقد وجدت إحدى الدراسات أن الرجال الذين عولجوا بالجينسنغ الأحمر الكوري تحسنوا بنسبة 60٪ في أعراض الضعف الجنسي

وفقا للدراسات، وجد باحثون في كلية الطب بجامعة تشونام الوطنية أن النساء اللاتي أدخلن الجنسنج لنظامهن الغذائي شهدن تحسنا كبيرا في زيادة الرغبة في العلاقة الحميمة. 

2.  يفيد وظيفة الدماغ
 

يمكن أن يساعد الجينسنغ في تحسين وظائف المخ مثل الذاكرة والسلوك والمزاج ومن الممكن أن يساعد الجينسنغ الخلايا على امتصاص السكر في الدم ، مما قد يؤدي إلى تحسين الأداء وتقليل التعب العقلي. 

3. يعزز جهاز المناعة

 يقوي الجينسنغ جهاز المناعة لدى الأشخاص المصابين بالسرطان ، بل ويعزز آثار بعض اللقاحات.

4. الفوائد المحتملة ضد السرطان


قد يكون الجينسنغ مفيدًا في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وقد يساعد الجينسنغ أيضًا في تحسين صحة المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي وتقليل الآثار الجانبية وتعزيز تأثير بعض الأدوية العلاجية وعلاج الالتهابات أيضا 

5. يمكن أن تخفض نسبة السكر في الدم
 

يبدو أن الجينسنغ مفيد في التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري وغير المصابين به.

ثبت أن الجينسنغ الأمريكي والآسيوي يحسن وظيفة خلايا البنكرياس ، ويعزز إنتاج الأنسولين ويعزز امتصاص السكر في الدم في الأنسجة

علاوة على ذلك ، تظهر الدراسات أن مستخلصات الجينسنغ تساعد من خلال توفير الحماية المضادة للأكسدة التي تقلل الجذور الحرة في خلايا مرضى السكري 

أظهرت دراسة أخرى أن الجينسنغ الأمريكي ساعد في تحسين مستويات السكر في الدم لدى 10 أشخاص أصحاء بعد أن أجروا اختبار المشروبات السكرية 

يبدو أن الجنسنج الأحمر المخمر يمكن أن يكون أكثر فعالية في السيطرة على نسبة السكر في الدم. يتم إنتاج الجينسنغ المخمر بمساعدة البكتيريا الحية التي تحول الجينسنوسيدات إلى شكل أكثر فعالية وقوة للامتصاص

فياجرا Viagra عبوات غش تجاري فياتريس المواصفات ظاهريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

مسئول كبير بالزراعة يتقاضى الملايين لتسهيل الاستيلاء على 500 فدان بموقع متميز

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

بصحبة ابنتيها.. زوجة نجم الأهلي تخطف قلوب متابعيها .. صور

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

ترشيحاتنا

السيسي لـ جيل بايدن: مصر تعتز بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع أمريكا

لمسي للراقصة لا يفسد الوضوء | أحمد كريمة يرد على تصريح صادم

مواقع أثرية ومتاحف تطبق نظام الدفع بالكروت البنكية لشراء تذاكر الدخول

بكري: عبد الناصر راهن على عدم انكسار الشعب المصري رغم الصعاب

الكرملين الروسي: لا توجد أسس للحوار حول أوكرانيا

متقوليش لأختك | ياسمين عز تنقذ زوجين من الطلاق على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان.. بأسهل الخطوات

نهائي أبطال أفريقيا.. بيان عاجل من كاف قبل مباراة الأهلي والوداد.. تفاصيل

النخلة اختارت سيارة ابني.. أب يروي موقفا مثيرا لنجله في العاصفة الترابية

أمور يجب تجنبها خلال العاصفة الترابية

فيديو

بعد رفع اللافته المنهارة .. عودة الحركة المرورية لطبيعتها على كوبرى 6 أكتوبر| فيديو

حواس بشرية بالذكاء الاصطناعي .. باحث مصري يطور تقنية جديدة في فيسبوك «فيديوجراف»

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ