هيئة الدواء تحذر من عبوات فياجرا مقلدة وتوضح طرق اكتشاف الأصلية

حذرت هيئة الدواء المصرية من عبوات مقلدة من “ فياجرا Viagra 100 mg ” وذلك من خلال منشورها الدوري ،الذي حمل عنوان “ غش تجاري ”

وقالت هيئة الدواء المصرية ، في منشورها “ نحذر من العبوات المستخدمة من المستحضر " فياجرا Viagra 100 mg ” الشركة المصنعة :شركة فياتريس تشغيلة رقم : 3148002 وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة كما هو وارد بالمنشور

وأوضحت هيئة الدواء المصرية انه يمكن التفرقة ظاهريا “ بيز فياجرا Viagra 100 mg ” وغيرها من العبوات المغشوشة كما يلي

البديل الأقوى بنسبة 60 %.. فياجرا طبيعية للرجال والنساء من المطبخ

فوائد صحية لنبات الجينسنج للصحة مفيد لعلاج ضعف الانتصاب ويعد أقوى فياجرا طبييعية كما يساعد على تخفيف آلام المفاصل وتقوية جهاز المناعة لغناه بمضادات الأكسدة القوية التي قد تقلل الالتهاب

وفقا لموقع /timesofindia خلص الباحثون إلى أن الجينسنغ الأحمر قد يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي عن طريق زيادة أنشطة الإنزيمات المضادات للأكسدة.

أهم فوائد الجينسينج

1- يحسن ضعف الانتصاب .

يساعد تناول 1جرام من الجنسنج على تحسن الصحة الإنجابية والعلاقة الزوجية لكل من الرجال والنساء.

أظهرت الأبحاث أن الجينسنغ قد يكون بديلاً مفيدًا لعلاج ضعف الانتصاب لدى الرجال وقد وجدت إحدى الدراسات أن الرجال الذين عولجوا بالجينسنغ الأحمر الكوري تحسنوا بنسبة 60٪ في أعراض الضعف الجنسي

وفقا للدراسات، وجد باحثون في كلية الطب بجامعة تشونام الوطنية أن النساء اللاتي أدخلن الجنسنج لنظامهن الغذائي شهدن تحسنا كبيرا في زيادة الرغبة في العلاقة الحميمة.

2. يفيد وظيفة الدماغ



يمكن أن يساعد الجينسنغ في تحسين وظائف المخ مثل الذاكرة والسلوك والمزاج ومن الممكن أن يساعد الجينسنغ الخلايا على امتصاص السكر في الدم ، مما قد يؤدي إلى تحسين الأداء وتقليل التعب العقلي.

3. يعزز جهاز المناعة

يقوي الجينسنغ جهاز المناعة لدى الأشخاص المصابين بالسرطان ، بل ويعزز آثار بعض اللقاحات.

4. الفوائد المحتملة ضد السرطان



قد يكون الجينسنغ مفيدًا في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وقد يساعد الجينسنغ أيضًا في تحسين صحة المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي وتقليل الآثار الجانبية وتعزيز تأثير بعض الأدوية العلاجية وعلاج الالتهابات أيضا

5. يمكن أن تخفض نسبة السكر في الدم



يبدو أن الجينسنغ مفيد في التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري وغير المصابين به.

ثبت أن الجينسنغ الأمريكي والآسيوي يحسن وظيفة خلايا البنكرياس ، ويعزز إنتاج الأنسولين ويعزز امتصاص السكر في الدم في الأنسجة

علاوة على ذلك ، تظهر الدراسات أن مستخلصات الجينسنغ تساعد من خلال توفير الحماية المضادة للأكسدة التي تقلل الجذور الحرة في خلايا مرضى السكري

أظهرت دراسة أخرى أن الجينسنغ الأمريكي ساعد في تحسين مستويات السكر في الدم لدى 10 أشخاص أصحاء بعد أن أجروا اختبار المشروبات السكرية

يبدو أن الجنسنج الأحمر المخمر يمكن أن يكون أكثر فعالية في السيطرة على نسبة السكر في الدم. يتم إنتاج الجينسنغ المخمر بمساعدة البكتيريا الحية التي تحول الجينسنوسيدات إلى شكل أكثر فعالية وقوة للامتصاص