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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

يدخل الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق اليوم استعداداً لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نهائي دوري ابطال أفريقيا المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد الأحد بإستاد القاهرة.


ويخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي في الخامسة من مساء اليوم علي أن يعلن بعدها السويسري مارسيل كولر المدير الفني القائمة التي سيدخل بها المعسكر والتي ستخلو من محمد الضاوي كريستو الذي كان يشارك مع منتخب تونس للشباب في بطولة كأس العالم التي ستقام حالياً بالأرجنتين، بجانب رأفت خليل لعدم الجاهزية الفنية والبدنية وأيمن أشرف وبرونو سافيو لأسباب فنية.

ومن المقرر أن يكون مران اليوم هو الذي سيحدد بشكل كبير التشكيل الذي سيخوض به المباراة وإن كان هناك إستقرار علي أغلب العناصر عدا مركزين فقط وهم قلب الدفاع وخط الوسط المدافع، حيث من المقرر أن يبدأ بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم ( محمود متولي) وعلي معلول واليو ديانج ومروان عطية وحمدي فتحي ( عمرو السولية) وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.
 

الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي الوداد البيضاوي دوري ابطال افريقيا الفريق الأحمر مارسيل كولر

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