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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. استبعاد الشناوي من مباراة الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد الحارس محمد الشناوي، من قائمة الفريق التي ستواجه الوداد المغربي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لعدم الجاهزية الكاملة.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الوداد المغربي، بعد غدًا الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، بينما تأهل فريق الوداد على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، في إحدى مفاجأت البطولة.


موعد مباراة الأهلي والوداد


ويواجه الأهلي نظيره الوداد، بعد غد الأحد على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

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