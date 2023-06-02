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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الوداد

صدى البلد

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على قائمة فريقه لمواجهة الوداد المغربي، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وقرر كولر استبعاد كلا من محمد الشناوي ورأفت خليل ومحمد أشرف ورامي ربيعة وأيمن أشرف وبرونو سافيو وشادي حسين.


فيما قرر انضمام حمدي فتحي وعلي لطفي، بعد تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الوداد المغربي، بعد غدًا الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، بينما تأهل فريق الوداد على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، في إحدى مفاجأت البطولة.


موعد مباراة الأهلي والوداد


ويواجه الأهلي نظيره الوداد، يوم الأحد القادم على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

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