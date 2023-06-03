امتحانات الثانوية العامة 2023 |تعليمات يجب على الطلاب اتباعها في ورقة الإجابة

نشرت إدارة بيلا التعليمية بمحافظة كفر الشيخ ، تعليمات هامة للطلاب بشأن ضوابط الاجابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 سواء الاختيارية أو المقالية .

وتمثلت التعليمات الصادرة للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 فيما يلي :

قبل البدء فى إجابة اى سؤال يجب كتابة البيانات فى ورقتى الإجابة ثم البدء فى الإجابة سواء الاختيارية أو المقالية

تشمل البيانات الاسم ورقم الجلوس واسم الإدارة التعليمية والمدرسة ورمز نموذج الامتحان بطريقة صحيحة على أن يكون الكتابة بقلك جاف وبخط واضح ورقم النموذج هو أما " أ - ب - ج - د".

الامتحان يتكون من جزئين الأول الخاص بالبابل شيت وهى الأسئلة الموضوعية وجزء خاص بالأسئلة المقالية.

بالنسبة للأسئلة الاختيارية يتم إجابتها فى نموذج البابل شيت عن طريق اختيار الإجابات عن طريق تظليل الدائرة التى تناظر السؤال الموجود فى ورقةالأسئلة داخل كراسة البابل شيت

تصميم ورقة البابل شيت تنقسم إلى أ - ب - ج - د" بالنسبة للمدارس العربى وa وb وc وd" بالنسبة لطلاب مدارس اللغات.

يجب كتابة وتظليل رقم الجلوس بطريقة صحيحة فى الخانات الموجودة على نموذج البابل شيت،لانه التظليل مهم أثناء التصحيح

يتم تسجيل رقم الجلوس من الشمال إلى اليمين

يجب أن يتم تظليل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة بشكل كامل ولن يعتد باى علامات أخرى داخل كراسة البابل شيت ويتم التظليل بالقلم الجاف الأزرق.

يمنع استخدام قلم الكركتور لشطب الإجابة

فى حالة ما إذا رغب الطالب فى اختيار أو تظليل دائرة أخرى يقوم بوضع علامة × على الدائرة التى اختارها ويقوم بتظليل دائرة أخرى الدالة على الإجابة الصحيحة

فى حالة ترك دائرتين مظللتين يتم حرمان الطالب من درجة السؤال.

أما بالنسبة للاسئلة المقالية تتكون الورقة من جزئين الأول يحمل بيانات الطالب وجزء من كراسة الإجابة مخصص للإجابة عن الأسئلة، وغير مصرح بإجابة اى سؤال من الأسئلة المقالية فى غير المكان المخصص له