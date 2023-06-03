الكيلو يبدأ من 62 جنيهًا.. آخر تحديث لـ أسعار الدواجن والبط اليوم

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والكتاكيت والبط الرئيسية، داخل المزارع والأسواق ، اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023.



أسعار الدواجن اليوم السبت

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 63 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا وقد يصل إلى 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

• الفراخ البلدي : 90 -95 جنيهًا للكيلو. ليصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا

• الدواجن الساسو: 70 جنيهًا للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا

• الأوراك: بين 70 لـ76 جنيهًا للكيلو.

• بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.

• الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.

• سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.

• سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.

• الفراخ الأمهات البيضاء: 57 في المزرعة ، لتصل بسعر 65 جنيهًا للكيلو للمستهلك



أسعار الكتاكيت



وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الأبيض اليوم بين 68 و78 فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 110 وحتى 120 جنيهًا



وأعلن رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سعر طبق البيض وصل حاليًا إلى 75 جنيهًا، وأن سعر كيلو الفراخ من المزرعة وصل إلى 62 جنيهًا.

وناشد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة سامح السيد، وزير الزراعة لتطبيق قانون 70 لسنة 2006 لمنع تداول الدواجن الحية.

اكتفاء ذاتي

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن وليس هناك أي أزمة، مشيرا إلى أن مقابل كيلو الدواجن 62 جنيها في المزرعة، وأكد أن الإفراج عن الأعلاف ساهم في زيادة إنتاج الدواجن.

وأكمل رئيس شعبة الدواجن في تصريحات تلفزيونية أن سعر كيلو الدجاج من المزرعة وصل إلى 62 جنيهًا، لكن التاجر بيزود أكثر من 10 جنيهات على الكيلو"، وأضاف أن "هناك تجار يضيفون 20 جنيهًا زيادة إلى سعر الكيلو، بعد خروج الدواجن من المزرعة".

وأشار إلى أن مصر لديها مجازر دواجن على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن هناك شركة سعودية جاهزة لضخ استثماراتها في قطاع الدواجن، لكن بشرط تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية.





