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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقابل 576 مليون جنيه.. بيع سيف إسلامي تاريخي في لندن

مقابل 576 مليون جنيه..
مقابل 576 مليون جنيه.. بيع سيف إسلامي تاريخي في لندن

شهدت دار بونهام للمزادات في لندن عرض تاريخي، فقد تم بيع سيف استخدمه حاكم هندي إسلامي في القرن الثامن عشر بالمزاد العلني مقابل 14 مليون جنيه إسترليني (576 مليون جنيه مصري).

وبحسب دار بونهام للمزادات في لندن التي نظمت عملية البيع، فقد مثل هذا الحدث "رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في المزاد لقطعة هندية وإسلامية فريدة تخص السلطان «تيبو».

تميز سيف السلطان تيبو حاكم ميسور (ميسورو حاليًا) بنقش مغطى بالذهب، وعلامة شمسية على جانب واحد بالإضافة إلى شفرة فولاذية ذات حافة واحدة مع عمود فقري مسطح يصبح ذو حدين باتجاه النقطة، ومقبض السلاح مطعم بخط ذهبي مذهل.

لم يتم الإعلان عن التفاصيل حول من اشترى السيف، فقد اشتدت المنافسة على القطعة التاريخية بشدة من قبل اثنين من مقدمي العروض وشخص آخر في مبنى المزاد، وفقًا لـ «نيما صغارشي» رئيس مجموعة الفن الإسلامي والهندي في بونهامز.

 

تاريخ السيف

كان السيف أحد الأسلحة العديدة التي تم إزالتها من أماكن السلطان تيبو الخاصة بعد وفاته في الحرب الأنجلو ميسور الرابعة في 4 مايو 1799 في سيرنجاباتام

يُعتقد أن تيبو سلطان كان ينام في أرجوحة معلقة من سقف حجرة نومه (التي كانت مقفلة ومثبتة بمسامير) مع زوج من الأسلحة وسيف بجانبه.

تم صنع النصل المنقوش بعبارة "سيف الحاكم"، بواسطة حداد سيف المغول على غرار الشفرات الألمانية التي أدخلت إلى الهند في القرن السادس عشر.

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