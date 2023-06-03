محمد يوسف: صن داونز ساهم في نجاح كولر مع الأهلي

يرى محمد يوسف مدرب الأهلي السابق أن مباراة صن داونز الجنوب أفريقي نقطة تحول في مشوار مارسيل كولر مع الأهلي.



قال محمد يوسف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر كان يهتم في بدايته مع الأهلي بالناحية الهجومية فقط، وكان يحرز أهدافا كثيرة، حتى مباراة صن داونز الجنوب أفريقي".



وأضاف: "مباراة صن داونز كانت نقطة فارقة في مشوار كولر مع الأهلي، وأي مدرب هيلعب مع فرق جنوب أفريقيا لعب مفتوح، هيخسر".



واختتم: "بعد مباراة صن داونز، أصبح مارسيل كولر يهتم جدا بالناحية الدفاعية، وهذا ما أثر بشكل إيجابي مع الأهلي".