امرأة تثير الجدل برغبتها ترك أطفالها بالمنزل لهذا السبب.. ما القصة؟

أثارت أحدى الأمهات الكثير من الجدل برسالة لها في احد المنتديات على منصة التواصل الاجتماعي Reddit ويطلق عليه منتدى الأبوة والأمومة Mumsnet ، بأنها تفكر في الذهاب في عطلة بدون أطفال هذا العام وطلبت من المستخدمين النصيحة.



أشارت عبر المنتدى أنها ترى أن الذهاب في عطلة بدون أطفال يمكن أن يقوي الروابط فعليًا ويجب أن يكون الآباء قادرين على الاستمتاع بإجازة بدون أطفال دون الشعور بالذنب ، مؤكدة أن كل أم ستعود سريعا إلى دورها المعتاد كأم .





وقد اختلفت ردود أفعال رواد المنتدى، فقد قالت أحدى الأمهات "أنا لا آخذ أطفالي في عطلة معنا ولدينا أفضل وقت ممتع"



وفقا لموقع أكسبريس رأى البعض أنه طالما أن الأطفال يتمتعون بالرعاية المناسبة ، مثل الأجداد الذين يمكنهم الاعتناء بهم ، فلا ينبغي أن تكون هذه مشكلة.

أوضحت امرأة تحمل اسم المستخدمPumpkinCounty أنها كانت تقضي إجازات عديدة بدون بناتها ، وسألت: "لماذا يكون هذا خطأ؟"

قالت وهي أم لطفلين ،Whynosnowyet ، إنها كانت تذهب مع زوجها بانتظام منذ زواجهما.

قال أحدهم إن الإجازات بدون أطفال “لا تقدر بثمن لصحتنا العقلية وصحة علاقتنا”

واختلف البعض رافضين الفكرة ، وقالت العديد من الأمهات إنهن لن يستمتعن بعطلة بدون أطفالهن لأنهن "جزء من المتعة".