عقب استبعاد الشناوي| رسالة من أحمد ناجي لـ علي لطفي قبل نهائي أفريقيا

وجه أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ علي لطفي حارس مرمى الفريق.

ونشر ناجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صوره لعلي لطفي وعلق :"على لطفى حارس كبير وخبرة كبيرة إن ثبتت جاهزيته نحن بانتظار تألقه فى مباراة الأحد لتحقيق الحلم الإفريقى والظفر بالبطولة الحادية عشر إن شاء الله كلنا ثقه فيك يا علوة ياحبيبى"

وكان مارسل كولر المدير الفني للأهلي قرر استبعاد محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي من قائمة الفريق للمباراة بسبب إصابته في عضلة السمانة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي غدا الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.