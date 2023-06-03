بعد غياب الشناوي.. مجدي عبد الغني يوجه رسالة لحراس مرمى الأهلي

وجه مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، رسالة لحراس مرمى النادي الأهلي بعد تأكد غياب محمد الشناوي عن لقاء الذهاب بدوري الأبطال.

وكتب عبر تويتر: “‏كل الدعم يا رجالة.. الأهلى دائماً بمن حضر”.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الأحد القادم على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية