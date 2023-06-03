يتخطى 10 آلاف جنيه.. موبايل جديد من فيفو يكتسح الأسواق

أطلقت شركة فيفو Vivo، أحدث إصدراتها من الهواتف الذكية تحت اسم Vivo V29 Lite، لعشاق هواتف الفئة المتوسطة، والذي يتميز بمواصفات ومميزات ممتازة إلى جانب تصميم أنيق.

سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo V29 Lite

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف فيفو Vivo V29 Lite الجديد، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1080×2400 بكسل وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

ويتم تشغيل هاتف فيفو Vivo V29 Lite، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 695، جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت.

سعر مواصفات هاتف فيفو Vivo V29 Lite

ويتميز الجزء الخلفي من هاتف فيفو Vivo V29 Lite، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل تدعم التقريب البصري OIS، مصحوبة بكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Vivo V29 Lite، بواجهة فيفو التقليدية Funtouch 13، المستندة إلى نظام التشغيل Android 13، ويحتوى الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB Type C.

ويأتي هاتف فيفو Vivo V29 Lite باللونين الأسود والذهبي ويباع مقابل سعر 386 دولارا (أي ما يعادل 11900 جنيه مصرى)، للنسخة بسعة 8 رام + 256 جيجابايت.