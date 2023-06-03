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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

إحالة رئيس مدينة كفر الشيخ للمحاكمة العاجلة بتهمة التزوير

صدى البلد

أمر المستشار  عدلي جاد  رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ سابقًا (بالمعاش حاليًا) للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية تزوير مذكرة تصرف منسوبة للنيابة الإدارية بكفر الشيخ، واستعمال تلك المذكرة فيما زورت من أجله؛ بتقديمها للجهات الرسمية.

 

تحقيقات النيابة 

وكانت تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي – مدير المكتب، والتي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، باشراف المستشار محمد كمال، كشفت عن قيام المتهم باصطناع مذكرة التصرف في إحدى القضايا المقيدة بنيابة كفر الشيخ أول الإدارية، ونسبها زوراً إلى تلك النيابة، وضمَّنها حفظ التحقيقات في موضوع القضية المشار إليها بالمخالفة للحقيقة، وقيامه باستعمال تلك المذكرة فيما زورت من أجله، وذلك بتقديمها إلى القضاء، وإلى سكرتير عام المحافظة، واستخدامها للتدليس على رئاسته بما يفيد عدم وجود ثمة مخالفة قبله بالمخالفة للحقيقة، وذلك حال كون تلك القضية قد انتهت فيها النيابة لإحالة المتهم وأربعة متهمين آخرين للمحاكمة التأديبية، لارتكابهم العديد من المخالفات شملت قيام المتهم المذكور بإساءة استعمال السلطة، والتزوير في محررات رسمية، وتنفيذ إزالة مباني عبارة عن عدد عشرة محلات مُقامة على الطريق الدولي (المحلة-كفر الشيخ) مُقدم بشأنها طلب تصالح، ودون انتظار البت في الطلب من قِبل اللجنة المعنية، بالمخالفة لأحكام قانون التصالح على مخالفات البناء.

واستمعت النيابة لشهادة لجنة من أعضاء جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، وعدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، والذين تواترت شهادتهم على قيام المتهم بتقديم مذكرة منسوبة للنيابة الإدارية بكفر الشيخ - القسم الأول، تخص التحقيقات في شكوى مقدمة ضده ومثبت بها انتهاء النيابة لحفظ التحقيقات، وعرض تلك المذكرة على سكرتير عام المحافظة، وإدراجها في الرد على الشكاوى المُقدمة ضده بهذا الخصوص، وإرفاق صوراً منها في كافة الردود المتعلقة بذات الموضوع ومنها الرد المرسل للشئون القانونية بذات الوحدة المحلية.

كما استمعت النيابة، لشهادة مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، والتي جاء مضمونها إنه تم استعمال تلك المذكرة في الردود على الدعاوى القضائية المرفوعة من الشاكي أمام القضاء بإلغاء قرار الإزالة الصادر حيال المنشأة المقامة منه، والتعويض عن ذلك بطلب تعويض قدره ٧٦ مليون جنيه عن إزالة المبنى وقُضي فيها بجلسة ٢٣ /١٢ / ٢٠٢١ بإحالتها للقضاء الإداري للاختصاص ومازالت متداولة بالجلسات.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها فيما انطوت عليه الواقعة من جرائم جنائية.

صرح بذلك المستشار   محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية. 

النيابة الإدارية كفر الشيخ احالة رئيس مدينة كفر الشيخ للمحاكمة

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