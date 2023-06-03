بعقد أسطوري.. الهلال السعودي يستعد للإعلان عن صفقة ميسي في هذا الموعد

أكد تقرير صحفي، أن نادي الهلال السعودي، يستهدف الإعلان عن صفقة ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، الثلاثاء المقبل.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية"، فإن نادي الهلال السعودي يعتزم الإعلان عن ضم ليونيل ميسي، الثلاثاء المقبل (6 يونيو).

وأضافت الصحيفة أن ميسي سيخوض مباراته الأخيرة بقميص نادي باريس سان جيرمان أمام كليرمون، اليوم السبت، واعتبارا من يوم الاثنين سيكون قادرًا على تحديد مستقبله بحرية.

وأشارت أن نادي برشلونة يستهدف استعادة ميسي، لكنه لا يزال قادر على تقديم عرض رسمي له ويمر الوقت دون حدوث تقارب نهائي بين الطرفين.

ولفتت أن نادي الهلال عرض على ميسي 400 مليون يورو سنويا، وهو أعلى راتب في تاريخ كرة القدم.

وينتهي عقد ميسي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي يحق الانضمام مجانا لأي نادٍ في الميركاتو المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.

صراع ثلاثي على ضمه:

ويتصارع الهلال السعودي وبرشلونة وإنتر ميامي الأمريكي على التعاقد مع ليونيل ميسي بعد استقراره على الرحيل عن باريس سان جيرمان، حسبما أشارت تقارير صحفية.