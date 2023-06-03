نقيب صيادلة الغربية: نطالب وزير الصحة بسرعة تعديل بطاقات التوصيف الوظيفي

قال الدكتور هاني دنيا، نقيب صيادلة الغربية، إن التوصيف الوظيفي وتولى المناصب القيادية، في 2017 تم صدور قرار بموافقة التنظيم والإدارة على تعديل بطاقات التوصيف الوظيفي المهني للأطباء والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي للمناصب القيادية.

وأضاف “دنيا”، خلال كلمته في مؤتمر جهود اتحاد أمل صيادلة مصر لإنهاء الحراسة القضائية عن الصيادلة: "نطالب بتعديل الوصف الوظيفي حتى يتم الاستفادة من مهارات الصيادلة في الإدارة والجودة والمكافحة الصيدلي يدرس العلوم الإدارية والمالية".

وتابع: "بلا شك الأطباء هم قادة المنظومة الصحية والصيادلة يقفون جنبا إلى جنب مع الأطباء، خاصة أن هناك حالات عجز شديدة في الأطباء والتمريض، لذلك نطالب أن يكون للصيادلة دور في الإدارة على أن يتفرغ الأطباء لأداء مهامهم المهنية".

واستطرد: "الصيادلة شركاء في جميع المبادرات الرئاسية وفي مكافحة كورونا، وكل الجهود التي أسندت إليهم كانوا على قدر كبير من المسئولية فيها، لذلك نطالب وزير الصحة بسرعة تعديل بطاقات التوصيف الوظيفي للصيادلة".