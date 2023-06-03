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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الأتربي ورامي يحققان المراكز الأولي ببطولة أوروبا المفتوحة للرماية علي الأطباق المروحية

صدى البلد

حصد الرماة المصريون 3 ميداليات، في منافسات كأس الرئيس والجائزة الكبرى، ضمن منافسات بطولة أوروبا المفتوحة والمقامة حالياً في إيطاليا، في الفترة من 1 حتي 4 يونيو بمشاركة 12 دولة ( الأرجنتين أمريكا إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، أسبانيا، السعودية، مصر، السويد، الإمارات ، إنجلترا ).

وحقق محمود الأتربي المركز الأول والميدالية الذهبية، في منافسات الرجال "الماستر" بعد منافسات شرسة مع الانجليز والايطاليين.

وتألق الناشئ المصري مارتن رامي سمير في منافسات كأس الرئيس حيث فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية وفي الجائزة الكبري، فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بعد منافسات شرسة مع الأنجليز والإيطاليين.

وأشاد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، بالإنجاز الكبير الذي حققه الرماه المصريين، مؤكدًا أن هذه الألقاب ستضاف إلى سجل نجاحات الرماية المصرية التي بدأت عهدًا جديدًا في الألقاب على المستوى الدولي.

وأعرب حسني، عن سعادته البالغة لما حققه أبطال الرماية في الجائزة الكبري ضمن فاعليات بطولة أوروبا المفتوحة علي الأطباق المروحية، ويرجع ذلك للدعم المستمر لأبطال الرماية من القيادة السياسية والمتمثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يحرص دائما علي دعم الأبطال. 

وأكد حسني، أن لدينا أبطال مصريين متميزين، وأن البطولة تشهد حضور أبطال العالم من جميع الدول وهذا ينعكس على قوة المنافسة في البطولة.

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