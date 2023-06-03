رسميا.. الوداد يعلن غياب نجمه أمام الأهلي بسبب جراحة عاجلة

أعلن نادي الوداد المغربي، غياب لاعبه عبد الله حيمود، عن مواجهة الأهلي، غدا الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أنيس شاغو، طبيب الوداد في تصريحات لموقع ناديه الرسمي، إن حيمود تعرض لالتهاب حاد على مستوى الزائدة الدودية خلال الساعات الماضية، وخضع لجراحة عاجلة في أحد مستشفيات القاهرة، ويقضى حاليا فترة نقاهة.

وبذلك تأكد غياب حيمود عن مواجهة الأهلي، غدا الأحد.

وضرب الوداد المغربي موعدا مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي.

موعد مباراتي الأهلي والوداد

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي، غدا الأحد، في تمام التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في تمام العاشرة مساءً.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.