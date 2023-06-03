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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة شقيقه لخلافات بسبب الجيرة في بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى شخص مصرعه وأصيب شقيقه على إثر مشاجرة مع شقيقين أخرين بقرية الكفر الجديد التابعة لمركز ميت سلسيل لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة وصدور حكم قضائي على المتهمين بحبسهما سنتان مع الشغل نتيجة لتحرير المجني عليهما محضر بتعدي سابق . 

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت سلسيل من مستشفى ميت سلسيل المركزي بوصول شقيقان احدهما متوفي والآخر مثاب جراء تعدي من اخرين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت سلسيل الى المستشفي وبالفحص تبين وصول كلًا من: "محمد.ع.ا.إ"، 22 عامًا، مصاب بجرح قطعي في الرقبة  من الناحية اليسرى وتسبب في وفاته، وشقيقه " مدثر"، 14 عامًا مصابا بإشتباه كسر في الجمجمة ويقيمان بقرية الكفر الجديد.

وبسؤال والدهما اتهم كلًا من: "عماد.ام .ا"، 40 عامًا، سمكري سيارات، وشقيقة "محمد" ، 45 عامًا، عامل دوكو سيارات ويقيمان بذات القرية بالتعدي على نجليه بالضرب بآلة حادة "سكين" بحوزة المتهم الأول محدثا اصابة الأول التي أودت بحياته.

كما اتهم الأب المتهم الثاني بالقاء قطعة حجرية تجاه نجله الثاني مما أودت بإصابته لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة وصدور حكم قضائي تجاه المتهمين بالسجن سنتان مع الشغل لذات الخلافات.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت سلسيل من ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة "سكين".
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

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